Mourinho, obsesionado con la Liga

José Mourinho ha regresado al Real Madrid con un mensaje muy claro y una idea que comparte toda la cúpula del club. Hay un objetivo que está por encima de cualquier otro: recuperar la Liga. En Valdebebas existe el convencimiento de que el campeonato doméstico será la piedra angular del nuevo proyecto y nadie esconde que, después de dos temporadas sin conquistar un gran título, el margen de error se ha reducido al mínimo. La Champions seguirá siendo el gran sueño del madridismo, pero dentro del club entienden que el verdadero examen pasa por volver a dominar España.

La reflexión es compartida por todas las partes. El Real Madrid no puede permitirse encadenar un tercer curso consecutivo sin levantar un título de primer nivel. Florentino Pérez lo sabe, Mourinho también y el vestuario ya ha recibido ese mensaje desde el primer entrenamiento. No se trata únicamente de ganar partidos importantes o llegar lejos en Europa. El nuevo proyecto quiere construir una mentalidad capaz de competir cada fin de semana con la misma intensidad, sin desconexiones y sin regalar un solo punto.

La Liga, el torneo de la regularidad

Mourinho siempre ha defendido que la Liga es el campeonato que mejor define el nivel real de un equipo. No basta con una gran noche. No hay margen para esconderse detrás de una eliminatoria. Durante 38 jornadas solo sobrevive el conjunto más sólido, el más constante y el que mejor soporta la presión del día a día. Y ahí quiere poner el foco desde el primer minuto.

No es casualidad que las primeras semanas de trabajo estén marcadas por una exigencia extrema. El técnico portugués ha convertido cada entrenamiento en una prueba competitiva. Vive encima de los futbolistas, corrige cada detalle y ha dejado claro que nadie tiene el puesto asegurado. El mensaje es tan sencillo como contundente: la Liga empieza en julio, mucho antes del primer partido oficial.

La Champions llegará, pero no será una obsesión

En el Real Madrid nadie renuncia a la Champions. Sería imposible en un club cuya historia está marcada por la Copa de Europa. Sin embargo, la hoja de ruta de Mourinho pasa por construir primero un equipo fiable en el campeonato doméstico. La Liga es el camino más corto para devolver la estabilidad competitiva al proyecto y recuperar el hambre de un vestuario que necesita volver a sentirse ganador.

Por eso todas las decisiones que se están tomando este verano responden a esa idea. Los fichajes de perfiles competitivos como Konaté, Dumfries o Cucurella, la incorporación de hombres de máxima confianza como Sami Khedira al cuerpo técnico y el endurecimiento de la exigencia en Valdebebas persiguen un mismo objetivo: crear un equipo que compita al máximo nivel desde agosto hasta mayo.

Mourinho ya avisó en su primera etapa de que las Ligas no se ganan en los Clásicos, sino en los campos donde otros se dejan puntos. Esa filosofía vuelve a instalarse en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid quiere volver a ser un martillo cada jornada. Porque, antes de volver a soñar con Europa, el club tiene una misión innegociable: recuperar el trono de la Liga.