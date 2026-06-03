La Academia de los Oscar elegirá a los 50 mejores cines del mundo por su centenario

La Academia está introduciendo varios cambios en los últimos años. En la pasada edición fuimos testigos de la primera estatuilla dorada que premiaba a la mejor dirección de casting; en 2028 los dobles de riesgo tendrán también su propio reconocimiento y, a partir de 2029, la ceremonia comenzará a transmitirse de forma gratuita a través de YouTube. Ahora sabemos que el siguiente paso no será otro premio a una persona física, pues por motivo de su centenario, los Oscar escogerán a los mejores 50 cines del mundo en 2027.

La noticia la dio la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, explicando cómo un comité de miembros votará por la selección de dichas salas de cine. La lista reconocerá los 25 patios de butacas de Estados Unidos y otros 25 cines internacionales. Los encargados de la elección pertenecerán a varias ramas de la institución y después serán aprobados por la Junta de los Gobernadores. La decisión, más allá de sentirse como un «Oscar para los cines», funciona como una especie de guía Michelin cinematográfica. La creación de esta distinción servirá para que las salas mejoren constantemente, buscando la excelencia. Por otro lado, en un momento tan delicado para el mercado de la exhibición, poner en valor estos espacios funciona a su vez como un reclamo valioso que pone la experiencia de la gran pantalla en el foco de atención de la industria.

Los Oscar eligen también a los mejores cines en su centenario

Los Oscar elegirán a estas salas con motivo de su centenario. Tendrán que ser espacios físicos que operen durante todo el año y podrán ser tanto cines de estreno como reposiciones. La iniciativa lleva por nombre la Academy Marquee List y tendrá una convocatoria abierta en la que los dueños deberán rellenar y enviar un formulario formal presente en el portal oficial de la Academia. Eso sí, habrá un límite de 10 complejos por cadena para garantizar la diversidad y evitar el monopolio. Estos serán los seis criterios de evaluación que se valorarán para entrar en el prestigioso grupo:

1. Presentación técnica : Esto es la calidad de la proyección, la nitidez acústica y la excelencia del sonido

: Esto es la calidad de la proyección, la nitidez acústica y la excelencia del sonido 2. Diseño y estado : La iluminación, cómo es la estética de las salas y cómo se conserva la infraestructura

: La iluminación, cómo es la estética de las salas y cómo se conserva la infraestructura 3. Accesibilidad : Facilidad de acceso para personas con movilidad reducida

: Facilidad de acceso para personas con movilidad reducida 4. Programación : Una selección atractiva o relevante para la comunidad

: Una selección atractiva o relevante para la comunidad 5. Impacto : Actividades y cómo la sala funciona también como un centro cultural para los vecinos

: Actividades y cómo la sala funciona también como un centro cultural para los vecinos 6. Servicios: Calidad de la atención general y la oferta de alimentos y bebidas

Celebrar la experiencia cinematográfica

En su comunicado oficial, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Lynette Howell Taylor, valoraron enormemente la iniciativa:

«Nos entusiasma presentar la Lista de Cines Destacados de la Academia, que celebrará la experiencia cinematográfica y honrará a las salas que unen a las comunidades a través del poder de la narrativa cinematográfica (…) Desde palacios del cine clásico hasta multicines y salas independientes, la Academia reconocerá a las mejores salas de cine del mundo y unirá a nuestra industria global».

La solicitud ya está disponible y finalizará el próximo martes, 25 de agosto. No obstante, no será gratuita. Habrá tres tarifas: anticipada (250 dólares, antes del 30 de junio), estándar (350 dólares, antes del 31 de julio) y la última (450 dólares, desde el 1 de agosto hasta el cierre definitivo).