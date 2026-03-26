Hollywood pierde los Oscar: el centro financiero de Los Ángeles se lleva los premios para emitirlos en YouTube

La alfombra roja de los premios Oscar dejará de extenderse en Hollywood y las estrellas de la industria ya no desfilarán por la meca del cine. Los galardones de la Academia abandonarán el Teatro Dolby, el antiguo Kodak que se diseñó especialmente para las galas. Se trasladarán al centro financiero de Los Ángeles cuando el evento se empiece a retransmitir por YouTube, en abierto para todo el mundo, gratis. Así, la primera ceremonia que se pueda seguir por la plataforma de streaming tendrá como escenario el teatro Peacock (también conocido como L.A. Live).

El downtown de la ciudad de Los Ángeles acogerá los Oscar a partir de 2029 y, al menos, hasta 2039, es decir, una vez que haya pasado el centésimo aniversario de los premios, que será en 2028. Por lo tanto, a los Oscar sólo le quedan dos ediciones en Hollywood. La 101ª ya será en el Peacock.

La mudanza responde a la alianza de la Academia con un nuevo socio comercial que gestiona, entre otros, el teatro Peacock. Se trata de AEG, una empresa de entretenimiento que trabaja con grandes eventos de la talla de los Oscar, como los Grammy o los Emmy, celebrados en otros de los espacios que gestiona -el Crypto.com Arena de Los Angeles Lakers, antiguo Staples Center-.

Aun así, no se trata de un debut. Los premios Oscar ya se celebraron en el centro financiero de Los Ángeles en el pasado, antes de aterrizar en el actual teatro Dolby en 2002, concretamente en el Dorothy Chandler Pavilion y el Shrine Auditorium.

Con su llegada al teatro Peacock se espera, entre otras cosas, aumentar el número de invitados a las galas de los Oscar, a las que suelen acudir cerca de 2.500 personas, pese a que son 11.000 los miembros que conforman la Academia. A ello se sumará «una serie de mejoras integrales» en el teatro, según ha informado la Academia, que permita dar un paso más en la producción de la ceremonia: se hará un escenario más moderno y se actualizarán también los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos o las instalaciones entre bastidores y otras zonas.

«AEG colaborará estrechamente con la Academia para incorporar los elementos de diseño a medida necesarios para acoger la ceremonia de los Oscar», añade el comunicado de la Academia sobre este cambio de ubicación en el que se trabaja desde hace cerca de dos años. Se materializará en 2029, primer año en el que los premios se podrán seguir por YouTube durante, al menos, cinco ediciones.

La salida de los Oscar de Hollywood representa la ruptura de una relación histórica, la de unos premios con un barrio que es sello de la industria. Sin embargo, a pesar de ser la meca del cine y de la cantidad de veces que se ha convertido en escenario de películas, la inestabilidad del vínculo ha ido in crescendo en los últimos tiempos: rodar allí se ha convertido en un ejercicio prohibitivo, en términos económicos.