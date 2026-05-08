La cena gourmet que puedes preparar en menos de 5 minutos con una lata de sardinas y pan tostado: lo recomienda el chef Martín Berasategui
Toma nota de lo que puedes crear con una lata de sardinas
Una lata de sardinas y pan tostado puede ser una de esas recetas que se preparan en 5 minutos y que recomienda el chef Martín Berasategui. Cuesta muy poco cuidarnos, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Lo que necesitamos es obtener una serie de básicos de la cocina que nos ayudarán a crear un bocado maravilloso en un abrir y cerrar de ojos.
Lo recomienda el chef Martín Berasategui
Una lata de sardinas y pan tostado pueden ser la base de una cena gourmet
Una buena cena gourmet puede llegar a tu mesa mezclando una simple lata de sardinas con un poco de queso, perejil y poco más. Puedes crear una crema de esas que impresionan y que, sin duda alguna, acabaremos descubriendo en estos días que tenemos por delante.
Te proponemos otra receta más para crear un paté de esos que dejarán a tus invitados con la boca abierta. Con lo que tienes en tu despensa puedes conseguir un extra de buenas sensaciones, será cuestión de ponerse manos a la obra con ello, atrévete a crear la receta definitiva.
Ingredientes:
Cómo preparar un paté de sardinas de lata
- Esta receta de paté de sardinas de lata se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Su éxito depende de la calidad de los ingredientes.
- Usaremos unas buenas sardinas de lata, a ser posible que sean en aceite de oliva, su sabor es distinto.
- Las aceitunas son el elemento que le dará color y también sabor a un paté delicioso en todos los sentidos.
- La receta del aperitivo más sencillo del mundo, empieza a prepararse en el baso de la batidora que será la herramienta que usaremos para crear un paté de lujo.
- Ponemos las sardinas, quitando la espina para que nos quede un pate más suave, incluiremos el aceite de oliva.
- Será la base de este paté, le añadimos las aceitunas, podemos guardar unas pocas para decorar.
- Añadiremos el quesito que le dará una cremosidad de lo más especial, realmente merece la pena probar este sabor.
- La mayonesa o el alioli parten de la misma base, es importante equilibrar los sabores, con un poco de ajo, el pescado quedará espectacular.
- Trituramos todo hasta que nos quede una receta de esas que impresionan, con el toque cremoso que necesitamos.
- No es necesario ponerle sal o pimienta, las sardinas ya están condimentadas y nos quedará espectacular.
- Las aceitunas negras le darán color y sabor a unas sardinas que estarán increíbles en una crema de untar.
- Preparamos tostaditas y vamos poniendo un poco de esta crema por encima, decoramos con unas aceitunas y unos germinados.