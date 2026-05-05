Colas en Lidl desde hoy, martes 5 de mayo, por el accesorio que todos los ciclistas necesitan: en 3 colores y por menos de 12 euros

Las promociones semanales de Lidl vuelven a dar que hablar, y esta vez lo hacen con un producto pensado para los que salen en bici de forma habitual o simplemente quieren ir mejor equipados a la hora de hacer deporte sin gastar demasiado. Desde este martes 5 de mayo, muchas tiendas han visto cómo cientos de clientes llegaban buscando unas gafas deportivas de la marca Crivit que cuestan menos de 12 euros y que, como suele ocurrir en estos casos, prometen agotarse en poco tiempo.

El fenómeno no es nuevo. Cada vez que Lidl lanza productos deportivos dentro de sus ofertas puntuales, se genera una especie de efecto llamada que hace que muchos usuarios acudan desde primera hora. En este caso, el precio juega un papel clave, ya que por 11,99 euros estas gafas se sitúan muy por debajo de lo que suelen costar productos similares en tiendas especializadas, lo que explica en parte las colas que ya se han visto en algunos puntos del país.

Pero más allá del precio, hay razones prácticas que explican el interés. Para quienes montan en bicicleta, las gafas no son solo un complemento, sino una pieza importante para proteger los ojos del sol, el viento o el polvo. Este modelo incluye protección total frente a los rayos UV y lentes que pueden adaptarse a distintas condiciones de luz, algo especialmente útil cuando se circula en diferentes momentos del día o por zonas con cambios de iluminación. Además, el diseño ligero y los apoyos de goma ayudan a que se mantengan en su sitio mientras se pedalea, evitando molestias.

Lidl arrasa con estas gafas deportivas

Otro detalle que ha llamado la atención es que están disponibles en varios colores: blanco/rosa, negro/azul y negro/naranja. Esto permite elegir según el gusto personal sin que el precio cambie, algo que no siempre ocurre en este tipo de accesorios. También incluyen una funda que sirve tanto para guardarlas como para limpiarlas, un extra sencillo pero práctico para el día a día.

El tirón de este tipo de productos también tiene que ver con cómo ha cambiado la forma de consumir deporte. Cada vez hay más gente que sale a montar en bici por ocio o como forma de desconectar, y eso ha disparado la demanda de accesorios básicos. No todo el mundo quiere ni necesita gastar mucho dinero en equipamiento, así que opciones económicas como esta encajan perfectamente para aquellos que buscan algo que cumpla sin complicarse demasiado.

Además, la marca Crivit se ha ido ganando cierto reconocimiento entre los usuarios por ofrecer productos que, sin ser de gama alta, cumplen bien para un uso cotidiano. Muchos coinciden en que este tipo de artículos de Lidl destacan por su buena relación entre lo que cuestan y lo que ofrecen, especialmente para los que no buscan prestaciones profesionales sino algo práctico para salir a rodar de vez en cuando. Eso sí, como suele pasar con las ofertas de la cadena alemana, las unidades son limitadas, de ahí que se generan hasta colas y esa sensación de urgencia que lleva a muchos a comprarlo incluso sin tenerlo previsto.