Alerta urgente por lluvias muy fuertes en Castilla-La Mancha: la AEMET activa el aviso naranja a partir de esta hora

La consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha ha activado a las 11:00 horas de hoy el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos en la comunidad.

El ejecutivo autonómico ha confirmado su activación debido a la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 milímetros, y también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en las comarcas de La Mancha albaceteña, Hellín y Almansa y en la provincia de Albacete, entre las 12:00 horas y las 22:00 horas.

También hay aviso nivel amarillo por lluvias intensas en distintas zonas como La Mancha en Ciudad Real o en la provincia de Cuenca. Asimismo, hay aviso por lluvias de hasta 15 mm en Alcaraz y Segura en Albacete, en la Alcarria Conquense, Serranía de Cuenca y en todas las comarcas de la provincia de Guadalajara y avisos por tormentas en La Mancha de Ciudad Real y en La Mancha toledana.

Por el momento, ya se ha suspendido, según afirma el Consistorio de Albacete, la actividad de Ferimotor y Fiqab, ambas ferias que se inauguraban hoy en la localidad.

Plan de Castilla-La Mancha

Ante la activación de este plan por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación. La evolución de las predicciones como las incidencias que se vayan produciendo y sus consecuencias serán valoradas para ir adaptando la posible respuesta.

La puesta en marcha de este plan se enmarca dentro de la acción del ejecutivo liderado por Emiliano García Page para ofrecer una solución coordinada ante situaciones de emergencia. El Servicio de Emergencias 112 está haciendo un seguimiento de las incidiencias que se produzcan por las lluvias.