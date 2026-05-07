El Gobierno socialista de Fuenlabrada niega mejoras a las escuelas infantiles pese a la huelga

El Gobierno de Fuenlabrada se ha negado en el pleno de este jueves a aplicar las mejoras que reclaman las trabajadoras de las escuelas infantiles a pesar de la huelga del sector. Desde la oposición acusan a los socialistas de exigir «mejoras laborales a otros y rechazar aplicarlas en asuntos que dependen del propio Ayuntamiento».

El Partido Popular de Fuenlabrada pidió este lunes al Ayuntamiento hacer una declaración conjunta que apoyase las reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y exigiera responsabilidades a todas las administraciones: Gobierno estatal, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tanto PSOE como Más Madrid se negaron a incluir al Consistorio en su declaración, por lo que la propuesta no salió adelante.

Algunas de las reclamaciones que exigen las trabajadoras de las escuelas infantiles y que ha negado Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, son una reducción del ratio de niños por aula, una mejora de las condiciones salariales y aumentar el personal en cada clase.

Otro de los puntos que tiene enfrentados al Gobierno y oposición del municipio es el posible cierre de la escuela infantil La Piñata para el curso que viene. El pasado enero, el Ayuntamiento envió una carta a la Comunidad de Madrid en la que solicitaba un proceso extraordinario para recolocar a los alumnos en otras escuelas.

El Gobierno de Ayala negó estos hechos, señalando que sólo habían exigido al Gobierno regional que aumente el módulo de financiación, después de que las dos últimas licitaciones para la gestión del centro hayan quedado desiertas, lo que ha provocado que desde La Piñata estén trabajando a día de hoy bajo facturas.

Si La Piñata no abre sus aulas el año que viene, más de 80 familias de Fuenlabrada se quedarán huérfanas de escuela infantil. Mientras que el propio municipio se quedaría con 12 escuelas para toda su población, número que no satisface las necesidades de los habitantes de Fuenlabrada.

La situación de La Piñata ha agravado también las relaciones entre las trabajadoras de las escuelas infantiles y el Ayuntamiento, al que la oposición acusa de «decir que defiendes la educación infantil pública y negarte a garantizar la continuidad de La Piñata».