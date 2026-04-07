Huelga indefinida en las escuelas infantiles de Madrid: servicios mínimos, qué está pasando y qué piden

Desde los sindicatos —UGT Servicios Públicos concretamente— han convocado una huelga para los trabajadores afectados por el XIII Convenio de Educación Infantil desde las 00:00 hasta las 23:59 horas de este martes 7 de abril del 2026. La Comunidad de Madrid ha establecido una serie de servicios mínimos que se tienen que cumplir en todas las escuelas.

En cada centro tiene que estar hoy presente un director y un maestro educador por cada 18 niños y 12 bebés menores de 2 años que acudan al centro educativo el día de la huelga. Además, desde el centro tienen la obligación de mantener, según los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid, los servicios de limpieza y comedor en las escuelas que los posean. Desde el sindicato manifiestan que la principal reivindicación son las mejoras económicas para los trabajadores y un alivio de la carga de trabajo.

Otros sindicatos como CGT o la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles han abogado porque el tiempo de huelga sea indefinido desde hoy martes a las 0:00 en los colegios que imparten las clases del primer ciclo de Educación Infantil en toda la Comunidad de Madrid. Estos dos sindicatos han declarado el paro indefinido en los servicios, ya que no consiguieron llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos en la huelga, como sí hicieron UGT y el gobierno de la región.

Los directores de los centros serán los encargados y responsables de abrir y cerrar las escuelas, así como de establecer qué personal se quedará trabajando el día de huelga, cumpliendo con los servicios mínimos. También deberán informar al Gobierno de la región sobre cómo ha transcurrido el estado de la huelga en el centro escolar. Si algún docente designado como trabajador de los servicios mínimos no acudiera a su puesto de trabajo, el director deberá informar y será sancionado conforme a la legalidad vigente.