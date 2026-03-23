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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para el próximo 9 de abril con el objetivo de abordar la huelga de médicos, que ya ha provocado la suspensión de miles de consultas en toda España. La paralización, que surge en rechazo a la reforma del Estatuto Marco, ha obligado a realizar hasta ahora cinco jornadas de paro a los médicos, y pone de manifiesto la tensión creciente entre los profesionales sanitarios y la administración.

La responsabilidad política recae sobre Mónica García, quien, en un gesto que muchos interpretan como desesperado, ha decidido convocar primero a las comunidades autónomas antes que a los propios médicos para tratar el conflicto. La convocatoria llega en medio de un contexto complejo, en el que el Pleno del CISNS, programado para el 27 de marzo, abordará otros proyectos normativos relevantes, como la Ley de Organizaciones de Pacientes, la Ley de gestión pública e integridad del SNS, y varios reales decretos técnicos sobre radiodiagnóstico y Estatutos de la Organización Médica Colegial.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid, Fátima Matute ha remitido una carta a la ministra de Sanidad en la que explica que, ante el actual escenario de huelga médica derivada del proceso de negociación del Estatuto Marco, y dada su repercusión asistencial y organizativa en el Sistema Nacional de Salud, se solicita la inclusión, dentro del punto 2 del orden del día del Consejo Interterritorial del SNS de 27 de marzo, de una valoración del impacto de dicha huelga, con especial atención a su afectación en la asistencia sanitaria y a la situación del conflicto a nivel interterritorial.

La gestión de la huelga médica en España ha generado un fuerte malestar en el sector sanitario, ya que Mónica García ha decidido convocar primero a las comunidades autónomas antes que a los propios médicos, suprimiendo así la voz de los profesionales directamente afectados. La medida llega tras cinco jornadas de paro que han obligado a cancelar miles de consultas, y muchos critican que el Ministerio priorice coordinar ayuda y recursos con las CCAA en lugar de dialogar con quienes realmente sostienen la atención sanitaria. Esta decisión pone de relieve la tensión entre la administración y los médicos y subraya la urgencia de buscar soluciones que incluyan a todos los actores implicados.

Otras actualizaciones

Además, en el órgano del próximo día 27 de marzo, se actualizarán herramientas sensibles, se aprobarán estrategias clave de cuidados paliativos y enfermería, y se informará sobre iniciativas de salud pública y coordinación del SNS, incluyendo la Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030 y los avances de la Estrategia de Salud Digital del sistema.

Por otro lado, dos proyectos de RD técnicos pero relevantes se referirán a los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y ajustan el marco ya vigente para medicina nuclear, con más exigencia en programas de garantía de calidad, control de dosis y formación de los profesionales; y otro proyecto de real decreto que aprueba los nuevos Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para actualizar la gobernanza, las funciones y la representación institucional de la profesión médica.