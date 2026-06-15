Los investigadores piden menos burocracia para llevar adelante su trabajo

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La Fundación IBSA para la investigación científica ha celebrado en Barcelona la entrega de becas de su edición de 2025 y ha organizado un debate de expertos que han abordado los retos y oportunidades que se encuentran los jóvenes investigadores en nuestro país. Para ellos se propone un ecosistema que proteja el talento y aliente los avances científicos del futuro «con menor carga burocrática» y bajo la consigna de que sus logros serán los que permitan el progreso y el bienestar de todos.

La Fundación ha concedido sus galardones a los ganadores de 2025 y ha abierto oficialmente la convocatoria para la edición de 2026. El acto tuvo lugar en la emblemática Real Academia de Medicina de Cataluña y contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito científico y empresarial. Felipe Hortelano, director general de la filial española de IBSA, ha sido el encargado de inaugurar el evento y ha dado paso a Luis Calvo, delegado institucional del CSIC en Cataluña, quien ha abordado la situación de la investigación y de los jóvenes científicos en la región.

España, un referente en talento científico

La edición de 2025 ha puesto de manifiesto la excelencia de la ciencia española. La investigadora Patricia Rada, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols Morreale (CSIC–UAM) en Madrid, ha sido galardonada en el área de endocrinología por su proyecto para descifrar el papel de la proteína quinasa D2 (PKD2) en la esteatosis pancreática, con implicaciones para la diabetes tipo 2.

La fuerte presencia de España en el programa es una tendencia constante. En los últimos años, los candidatos españoles han representado entre un 9% y un 20% del total de solicitudes. Este compromiso se traduce en éxito: los investigadores españoles constituyen casi el 12,5% del total de premiados en la historia del programa, lo que convierte a España en el segundo país con más galardonados.

Impulsando el talento joven, inspirando la ciencia del mañana

Durante la jornada ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la periodista Belén Diego, en la cual un panel de expertos ha debatido sobre cómo potenciar la investigación de excelencia.

Alessandro Ruggiero, secretario general de IBSA Group, ha explicado el compromiso de la compañía: «Como compañía farmacéutica, estamos enfocados en la innovación, pero sabemos que los verdaderos avances requieren tiempo y constancia. Creemos que empoderar a mentes jóvenes y brillantes para que persigan la investigación fundamental es la única manera de construir la cartera de descubrimientos que conducirán a las aplicaciones y terapias del mañana”.

En esa misma línea, Silvia Misiti, directora de la Fundación IBSA, ha profundizado en el propósito del programa y su impacto: «Las IBSA Foundation Fellowships son el corazón de nuestra misión. Desde nuestro inicio en 2013, hemos invertido más de 1.8 millones de euros para apoyar 65 proyectos de investigadores menores de 40 años en áreas críticas como dermatología, fertilidad y envejecimiento saludable. Estoy especialmente orgullosa de que España haya sido un contribuyente destacado, con un número alto de solicitantes y ganadores, lo que refleja el increíble talento de este país. Estas becas son una inversión no solo en carreras individuales, sino en el futuro colectivo del conocimiento.»

Desde el ámbito de la investigación pública, Lluis Montoliu, Científico del CSIC, ha subrayado la importancia de estas ayudas. «El panorama de la investigación en España presenta grandes talentos y desafíos significativos. Iniciativas como las IBSA Foundation Fellowships son de vital importancia, ya que ofrecen a los jóvenes investigadores los recursos y la autonomía necesarios para desarrollar ideas innovadoras que difícilmente encontrarían financiación por otras vías. Nos permiten abordar la fuga de cerebros y consolidar un ecosistema donde el talento joven pueda no solo iniciar, sino también consolidar carreras científicas sólidas en nuestro país.»

La aplicación práctica de estos avances ha sido subrayada por Elena Labarta, ginecóloga especialista en Medicina Reproductiva , quien ha añadido que, «como especialista que opera en la intersección de la práctica clínica diaria y la investigación de vanguardia, puedo afirmar que el apoyo a la investigación se traduce directamente en avances clínicos, permitiendo desarrollar tratamientos más personalizados y efectivos para las personas. Es crucial cerrar la brecha entre el descubrimiento académico y la aplicación práctica en la medicina, y en este proceso, los mentores desempeñan un papel fundamental, guiando a la próxima generación de médicos-científicos.»

El debate también ha abordado la creciente presencia femenina en la ciencia. Mar Porras, presidenta de la STEM Woman Association ha afirmado durante su intervención que «es inspirador ver que casi el 60% de las solicitudes para estas becas provienen de mujeres, un testimonio claro del talento femenino en STEM. Este tipo de programas desempeñan un papel clave en la promoción y consolidación del liderazgo femenino en estas disciplinas. Sin embargo, nuestro objetivo debe ir más allá del apoyo individual; debemos construir culturas sistémicas e inclusivas dentro de las instituciones científicas que activamente promuevan el trabajo de los mentores y la visibilidad de modelos a seguir, garantizando que las mujeres no solo accedan, sino que también se desarrollen y asuman roles de liderazgo en el ámbito científico.»

Los expertos han compartido su preocupación por la carga burocrática que con frecuencia sufren los equipos de investigación, y apuestan por la transparencia y la colaboración público/privada como herramientas clave para facilitar un entorno favorable al desarrollo del talento científico.

Galardonados IBSA Foundation Fellowships 2025

Además de la investigadora Patricia Rada, otros cinco investigadores han sido galardonados en esta edición con una beca de 32.000€: Dermatología: Matthew Hunt, Karolinska Institutet (Suecia); Fertilidad/Urología: Victoria Deneke, Research Institute of Molecular Pathology (IMP) (Austria); Medicina del Dolor/Ortopedia/Reumatología: Youngjun Kim, Universidad de Berna (Suiza); Envejecimiento Saludable/Medicina Regenerativa: Indranil Singh, Broad Institute of MIT and Harvard (EE. UU.); Envejecimiento Saludable/Medicina Regenerativa: Silvia Sideri, Universidad Sapienza de Roma (Italia).

Además, el Premio a la Equidad en Investigación de IBSA Foundation, dotado con 5.000 €, fue otorgado a Hernán Andrés Morales-Navarrete, de la Universidad de Las Américas (UDLA) en Quito (Ecuador).