Los colegios públicos que prohíben el fútbol en el recreo se multiplican en Madrid: «Fomenta la desigualdad»

El colegio público Escuelas Aguirre de Madrid, situado en el distrito de Retiro, ha implantado ya los viernes sin fútbol porque consideran que este deporte fomenta la «desigualdad» entre niños y niñas. Una vez por semana, habitualmente los viernes, a los chavales se les niega jugar a ese deporte y se les ofrece, como consuelo, la posibilidad de pasar el rato con «otras actividades menos cargadas de prejuicios», tal y como señalan fuentes consultadas por este periódico.

«En los recreos existe una escasa interacción entre niños y niñas. Hay una ocupación de ciertas zonas del patio con el fútbol; esta utilización de las instalaciones no se considera del todo justa, pues siempre la zona más amplia del patio está ocupada por los mismos alumnos/as jugando al fútbol», señala este centro educativo a través de su página web.

OKDIARIO ha preguntado a varios padres a las puertas del centro y la mayoría han desaprobado esta medida. Otros, sin embargo, consideran que es buena para que los niños y las niñas interactúen más.

«Me parece que la medida no tiene ningún sentido. Lo que tienen que hacer es fomentar la inclusión y dejar de prohibir. Mi hijo juega al fútbol y junto a él también lo hacen muchas niñas». Una información contrastada por este medio, ya que, tal y como aparece en los vídeos que acompañan a esta noticia, también hay niñas jugando al fútbol.

«Hay otras medidas que se pueden promover para fomentar la igualdad entre niños y niñas. Tomar esta medida no soluciona nada. Históricamente, el fútbol ha sido un deporte más masculino, pero en este colegio no es así, las niñas juegan tanto en las extraescolares como en el recreo,» añade otro padre.

«Me parece mal porque mi hijo juega con niños y niñas y no le veo problema. El fútbol coge más espacio en el patio, pero juegan todos. No se debería prohibir el fútbol nunca».

Otra familia apuesta por fomentar la inclusión mediante entrenamientos juntos y adaptar las edades al juego. «No puede jugar un niño de 10 años con una niña de 6 años. Hay que integrar con coherencia».

En la otra cara de la moneda, otras madres entrevistadas por OKDIARIO sí aplauden la medida porque entienden que «no pasa nada porque mi hijo no juegue al fútbol un día en la semana». «Es positivo porque el fútbol lo invade todo y es una manera para que otras aficiones tengan cabida en el patio.» «El fútbol ocupa casi el 80% de los patios y se puede jugar a otras cosas de pelota», añade otra madre.

Según el AMPA de este centro, el objetivo de esta medida es «fomentar una organización equilibrada de patios que favorezca la interacción entre niños y niñas». «Para ello se instaurarán los viernes como día en el que se buscarán alternativas al fútbol, en las que todo el alumnado participe de una forma menos competitiva e inclusiva».

Sin embargo, otros profesores que prefieren que su imagen no sea pública advierten de que el fútbol, acusado de tener connotaciones machistas y hasta militaristas, «corre el riesgo de ser desterrado de los patios como un mal a erradicar, cuando en realidad es una de las pocas escuelas auténticas de vida que quedan, un espacio en el que los niños aprenden por sí mismos a negociar, a perder, a ganar con humildad, a entender que el otro existe y que no todo gira en torno a uno mismo».

Y añaden que «prohibirlo no significa fomentar la diversidad de intereses, sino mutilar la espontaneidad de muchos y privarlos de una de las expresiones más universales de alegría y pertenencia».

Escuelas Aguirre no es el único centro donde ya hacen los viernes sin fútbol. También se ha sumado a la iniciativa el colegio Montserrat y el colegio San Juan Bautista de Madrid, también en el distrito de Retiro, o el colegio Mariano Benlliure en Collado Villalba, entre muchos otros.