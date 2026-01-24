La TVE ‘feminista’ de Sánchez elige una película de 1961 antes que emitir el Clásico femenino en La 1

Parecía que el fútbol femenino había conseguido hacerse un hueco en La 1 después de que la cadena emitiese todos los partidos de la selección española femenina. La igualdad pedida por las jugadoras de fútbol en España, sin embargo, sufrió un varapalo con una decisión editorial que escoció a los defensores del balompié femenino, que no pudieron disfrutar del Clásico en la primera cadena.

La 1 se decantó por emitir una película protagonizada por Marisol del año 1961 y titulada ‘Ha llegado un ángel’ dando de lado el Clásico del fútbol femenino. El partido entre Barcelona y Real Madrid por ganar la Supercopa de España quedó relegado a La 2, mientras que en la cadena con más audiencia de la TVE sanchista se prefirió poner una película de la época franquista.

Mientras La 1 sí que ha emitido recientemente partidos de fútbol masculino en abierto con la Copa del Rey y el Real Madrid masculino como protagonista, en este caso el canal presuntamente ‘feminista’ no quiso poner un partidazo entre los dos mejores equipos femeninos del país. La búsqueda por la igualdad, en este caso, se olvidó de forma extraña.

Y eso que hablamos de uno de los partidos más importantes de la temporada en el fútbol femenino español. Barça y Real Madrid se enfrentaban este sábado con el primer título del año en juego y ni siquiera eso fue un argumento suficiente para que la cadena más relevante del país lo emitiese. En su lugar, ofreció una película de los años 60.

El Clásico femenino con la Supercopa en juego

Ambos equipos llegaron con todo a la final de la Supercopa tras eliminar respectivamente al Athletic Club y al Atlético. Brugts marcó el primer gol de un partido en el que si vence el Real Madrid femenino levantará el primer título de su corta historia desde su fundación.