El Ayuntamiento de Fuenlabrada (PSOE) acumula quejas por las continuas caídas de los vecinos por el decadente estado de las calles del municipio madrileño. «Fui como testigo a un juicio contra el Ayuntamiento por la caída de una señora mayor en la calle», relata un vecino a OKDIARIO.

Los vecinos del municipio denuncian que las carreteras están hechas de «parches» y asfaltados de mala calidad, principalmente en las zonas de Loranca y avenidas principales próximas. El desinterés del alcalde, Javier Ayala, por el mantenimiento de las calles de su municipio ha llevado a que las aceras y carreteras se hayan invadido de socavones, grietas y baches. Este decadente estado de la ciudad ha provocado las continuas caídas de vecinos de avanzada edad.

Los vecinos, víctimas de estas caídas, están denunciando ante el Ayuntamiento para reclamar su parte de responsabilidad. Unas denuncias que desde el consistorio se lavan las manos. «Había un agujero en la calle y vi cómo una mujer se cayó. De esta caída, se rompió la tibia y el peroné. Como fui testigo de ellos, me llamaron a declarar en el juicio para dar la versión de lo sucedido contra el Ayuntamiento», relata este vecino a este periódico.

Y añade que no es la única caída que ha presenciado en las últimas semanas: «Donde yo voy a trabajar, a las aceras les faltan muchas baldosas y hay al lado un centro comercial del que sale mucha gente mayor con carros y, cuando meten el carro dentro de ese agujero, pues la gente se cae».

Fuenlabrada contra el alcalde

El Partido Popular de Fuenlabrada denunció a principios de este mes la aparatosa caída de una vecina jubilada del municipio. En el vídeo difundido en redes sociales, la víctima cuenta que, debido al decadente estado de las aceras y los adoquines levantados, se cayó al suelo. Tras la caída, la fuenlabreña se puso en contacto con su abogado, quien le recomendó enviar un escrito al Ayuntamiento. Tras enviar el escrito, ni el alcalde ni el consistorio se han querido responsabilizar de la caída de esta vecina.

Los populares consideran «incomprensible» que el Gobierno municipal haya rechazado una medida que responde a una demanda creciente de los vecinos. «El PSOE ha decidido votar en contra de arreglar Fuenlabrada. Han votado en contra de sus propios vecinos», han afirmado.

Además, advierten de que no se trata de casos aislados, sino de un problema extendido por toda la ciudad. «Estamos hablando de un deterioro generalizado en todos los barrios de Fuenlabrada, consecuencia directa de años sin mantenimiento ni planificación», han señalado.

A pesar del evidente mal estado de las calles de Fuenlabrada, el alcalde apenas aprueba un mínimo presupuesto de 800.000 euros para embellecer y mantener varias de las calles y avenidas del municipio. Mientras, Javier Ayala prevé levantar un nuevo recinto ferial que contará con una escandalosa inversión de 20 millones de euros y una superficie de 200.000 metros cuadrados.