El alcalde de Fuenlabrada se escuda en la guerra de Irán para negarse a arreglar los baches de las calles

El alcalde socialista de Fuenlabrada tiene las aceras y carreteras de su municipio destrozadas, llenas de socavones, grietas y agujeros, pero se niega a arreglarlas porque dice que la guerra con Irán ha encarecido el precio del petróleo. El primer edil, Javier Ayala (PSOE), y su equipo de Gobierno han votado en contra de la moción presentada por el PP para poner en marcha un plan urgente de asfaltado en la ciudad, amparándose en los costes del asfaltado a consecuencia de la guerra.

La iniciativa planteaba actuar de forma inmediata sobre el firme en numerosas calles que presentan un estado de deterioro evidente, con baches, socavones y deficiencias que afectan a la seguridad vial y al día a día de los vecinos.

Desde el Partido Popular advierten de que no se trata de casos aislados, sino de un problema extendido por toda la ciudad. «Estamos hablando de un deterioro generalizado en todos los barrios de Fuenlabrada, consecuencia directa de años sin mantenimiento ni planificación», han señalado.

Los populares consideran «incomprensible» que el Gobierno municipal haya rechazado una medida que responde a una demanda creciente de los vecinos. «Hoy el PSOE ha decidido votar en contra de arreglar Fuenlabrada. «Han votado en contra de sus propios vecinos», han afirmado.

Además, critican que esta situación se produce mientras el Ayuntamiento mantiene una elevada presión fiscal. «Los vecinos pagan más impuestos que nunca, pero la ciudad está cada vez más deteriorada. No se está invirtiendo en lo básico», han denunciado.

Para el PP, la negativa del Gobierno de Ayala evidencia una falta de prioridades y de gestión. «Ayala prefiere mirar hacia otro lado antes que asumir su responsabilidad. Fuenlabrada no puede seguir así. No puede seguir dando la espalda a los vecinos y sus demandas. «Los vecinos son lo primero», han concluido.

Y mientras Javier Ayala dice que no hay dinero para arreglar las calles de su municipio, el alcalde desembolsa 8.820,90 € en un servicio de vuelos de dron para sus fiestas patronales. 7.986,00 € en aseos de lujo móviles para eventos de Loranca. 12.320,00 € en entradas protocolarias para festejos taurinos y más de 16.000 € en un mural.

El pasado mes de marzo, Pedro Sánchez se desplazó hasta Fuenlabrada para visitar esta pintura y grabarse un vídeo para TikTok. Se trata del mural Niños perdidos, que recientemente ha sido premiado como una de las mejores obras de arte urbano del mundo y que, como denuncian desde el PP, ha costado mucho dinero a los vecinos de Fuenlabrada. «Para todo esto sí hay dinero, para arreglar las calles, no», lamentan.

El estado de las aceras y carreteras ha provocado las caídas y lesiones de muchos vecinos del municipio. Es el caso de Ana, una mujer de 70 años que tropezó con un adoquín levantado y, aunque denunció lo ocurrido, el Ayuntamiento se ha desentendido del caso, tal y como ha denunciado a OKDIARIO. «Tenemos que andar mirando al sueldo para no abrirnos la cabeza. «Necesitamos que el alcalde actúe y haga algo y, si no, que lo haga la oposición, pero el estado de las aceras no puede seguir así», lamenta Ana.

Otros vecinos denuncian la dejadez del equipo de gobierno en cuanto a la seguridad en las carreteras. Laura ha perdido a su perro Dobby. Fue atropellado en una calle de Fuenlabrada por un coche que circulaba a gran velocidad. Una calle limitada a 20 km/h, donde los coches pasan a más de 50 km/h todos los días, sin un solo elemento que obligue a reducir la velocidad.

«Denuncié el atropello de mi perro y el Ayuntamiento no me ayudó en nada. Ahora paso por la calle donde fue atropellado y siento rechazo. Me cuesta caminar por ella. Porque veo coches pasar a toda velocidad, porque sé lo que puede pasar, porque ya ha pasado».

«Y desde mi ventana veo a la policía multando coches mal aparcados y no puedo evitar pensar: ¿de verdad estamos priorizando esto? ¿De verdad no hay medios para controlar la velocidad en una calle donde ya ha habido un atropello mortal?. Así se desprende de una carta que Laura ha enviado al Partido Popular para que pudieran leerla en el pleno del Ayuntamiento.