Sánchez pidió opinión política a Ábalos porque «tenía un equipo muy flojo» en la reunión en su huerto de fresas

Pedro Sánchez pidió opinión política a José Luis Ábalos porque «tenía un equipo muy flojo» en la reunión en su huerto de fresas de La Moncloa, desvelada por OKDIARIO.

El presidente y el que fuera su ministro de Transportes han tenido siempre una relación política muy estrecha que, con el paso del tiempo, se volvió personal. Sánchez confiaba muchísimo en Ábalos y era su persona de referencia a la que consultar decisiones políticas.

La reunión que se produjo tras su cese no fue una excepción. Sánchez le invitó a desayunar a su casa de La Moncloa y el presidente le dio a entender que estaba bastante perdido con los nuevos nombramientos del Consejo de Ministros. Comentó que «el equipo era muy flojo» y le pidió opinión a Ábalos, ya que confiaba mucho en su criterio político.

Le pidió consejo como si no hubiese pasado nada, pese a que el año anterior le había despojado de todos sus cargos. Le quitó la cartera de ministro de Transportes y le fulminó de la secretaría general del PSOE; no le dio explicaciones sobre el motivo, pero se despidió de él tras un paseo por el huerto de fresas de Moncloa, dándole a entender que volvía a ser un elemento principal y necesitaba de su ayuda.

No es la primera vez que Sánchez le pedía consejos políticos. En sus últimos mensajes, fechados en 2024, le reclamó información sobre qué líder socialista debía, a su juicio, liderar el PSOE en la Comunidad Valenciana. Ábalos es de Valencia y conocía bien a la agrupación socialista de allí.

Ábalos y Sánchez también comentaban las actitudes de los dirigentes socialistas. Prueba de ello son los mensajes intercambiados entre ambos en los que hablaban sobre una réplica del ministro Óscar Puente en el Congreso de los Diputados. El presidente calificó de «brillante» esta intervención de Puente y le dijo a Ábalos que le recordaba a las suyas. «Igual de brillantes», le escribió en los mensajes publicados por OKDIARIO.

Llamaban a Sánchez ‘El Psicokiller’

Si bien Pedro Sánchez tenía una actitud cariñosa y cercana con José Luis Ábalos, con otros altos cargos de su Gobierno no lo era tanto. Fuentes solventes aseguran a este periódico que en el Ministerio de Transportes al presidente le llamaban todos El Psicokiller.

«Sabíamos cuándo venía atravesado», explican las mencionadas voces que aseguran que fue un shock y una sorpresa la destitución de José Luis Ábalos porque no se lo esperaba nadie.