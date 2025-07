El PP quiere saber los viajes que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha hecho en Falcon, después de que negara de que no tenía un avión a su disposición la semana pasada. Este lunes, la vicesecretaria general del PP aragonés, Rocío Dívar, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso y el Senado para que de explicaciones sobre sus vuelos en Falcon.

«¿Por qué mintió la señora Alegría? ¿Qué quería esconder? ¿Cuánto nos han costado a los españoles esos viajes de Pilar Alegría? Hoy la portavoz del Gobierno y secretaria general de los socialistas aragoneses debe dar mucha información y muchas explicaciones», ha expresado en rueda de prensa la senadora popular en la sede del partido en Zaragoza.

Pilar Alegría negó tener Falcon

Este pasado miércoles la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró ante los medios de comunicación que ella no tenía un Falcon, dando a entender que no lo usa para desplazarse. Sin embargo, la ministra ha vuelto a mentir. Pilar Alegría sí ha usado el Falcon para desplazarse en varias ocasiones. Las últimas hace menos de un año, en los Juegos Olímpicos de París.

La socialista hizo estas afirmaciones tras mantener su primer encuentro con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como secretaria general del partido en Aragón, con motivo del nuevo modelo de financiación que el Ejecutivo de Sánchez pretende imponer en España para favorecer a Cataluña, pese a la oposición generalizada del resto del país.

En la rueda de prensa, Alegría criticó en varias ocasiones con argumentos ad hominen a su nuevo adversario aragonés, opinando que Azcón no estaba en su comunidad cuando se le necesitaba porque los fines de semana «se iba de fiesta o de vacaciones».

La socialista aludía así a la ausencia del presidente en las fuertes tormentas acaecidas a mitad de junio en varios puntos de la provincia de Zaragoza, y que coincidieron con la asistencia de Azcón a una boda en Galicia. Así como hace dos fines de semana, en el que el jefe autonómico viajó a Mahón (Menorca) –en un vuelo regular de Ryanair, según nos confirman fuentes del Gobierno aragonés–, mientras la AEMET había pronosticado tormentas intensas.

En el caso de las tormentas de junio, el Gobierno de Aragón desplegó un dispositivo de emergencias y la vicepresidenta de la comunidad, Mar Vaquero, fue la quien se encargó de visitar el terreno desde el primer momento. Azcón lo hizo el lunes por la mañana –tres días después–. Para justificar su ausencia, el líder del Ejecutivo señaló en el programa de Espejo Público de Antena 3, ante Susanna Griso, que él «no tenía Falcon» y se encontraba a más de mil kilómetros de distancia.

Un comentario que aludía directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el abusivo uso que hace de este medio de transporte, y que debió de molestar a la Ejecutiva del Gobierno nacional, a la vista de los comentarios que pronunció el pasado miércoles la ministra Pilar Alegría, quien, en declaraciones a los medios, resaltó la prontitud con la que había acudido a Zaragoza desde Madrid, pese a haber sido convocada por el Gobierno de Azcón en menos de 24 horas para tratar el asunto del cupo catalán.

«Con 24 horas me ha dado tiempo a llegar a esta reunión y no tengo Falcon, y he venido en transporte público», comenzó su intervención aludiendo a dicho episodio de las tormentas, resaltando su rápida capacidad de reacción, pese a que la ministra omitiese que su viaje a Zaragoza para este jueves llevaba días planificado, porque la reunión convocada por Azcón coincidía con la visita de la ministra a la Universidad como invitada a la gala de premios Severo Ochoa y Ramiro de Maeztu, un evento al que, por cierto, el Gobierno de España vetó a Jorge Azcón –quien no fue invitado justificando la ministra y portavoz que el acto estaba financiado totalmente por el ministerio de Universidad y Ciencia–.

Sin embargo, tales afirmaciones no serían ciertas. Según ha podido conocer OKDIARIO, en el último año, la ministra ha utilizado el Falcon para sus viajes oficiales coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano de París, en los que acompañó a Sánchez, así como a los Paralímpicos. Además, el pasado octubre, Alegría formó parte junto con el resto de ministros de los ocupantes del Falcon cuando el Ejecutivo del Gobierno de España viajó a Portugal, en la XXV Cumbre Hispano-Lusa que se celebró en Faro.

Las preguntas del PP a Pilar Alegría

Las cinco preguntas que ha presentado el Partido Popular en el Congreso y en el Senado, y que tendrá que contestar la ministra, tratan de retratar el uso del Falcon por parte no sólo de Sánchez sino del resto de ministros, en este caso de Alegría, a fin de conocer si existen «avales» tanto por parte del Ministerio de Defensa de estos viajes.

Además los populares han solicitado información sobre si se ha realizado alguna auditoría o control económico sobre los desplazamientos en medios aéreos militares de los ministros en el último año.

«¿Cuántos viajes, y en qué fechas, ha realizado Pilar Alegría en Falcon desde su toma de posesión como ministra en julio de 2021?», se ha preguntado Dívar. «¿Cuáles han sido los criterios de uso del Falcon en cada caso», ha añadido.