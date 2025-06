Alegría emplea su ministerio para hacer campaña: 21 viajes a Aragón desde que lidera el PSOE regional

Los viajes de la zaragozana Pilar Alegría a Aragón desde el Ministerio que dirige parece que se le están yendo de las manos. La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha pasado de no venir en temporadas a Aragón a organizar todos los meses varias visitas oficiales a la comunidad autónoma. Un punto de inflexión que tiene como diciembre como objetivo, ya que es cuando la ministra se postula como candidata a liderar el PSOE en la región para relevar a Javier Lambán al frente de la Secretaria General de Aragón.

Tal y como ha comprobado OKDIARIO, Pilar Alegría no visitó ni una sola vez la comunidad autónoma de septiembre a diciembre. Es decir, las visitas oficiales recurrentes a Aragón de los últimos meses no han sido una dinámica en su ministerio. No es algo común que un ministro lo haga a su comunidad autónoma, puesto que ostenta un cargo público del Estado.

Además, como hemos podido comprobar, por ejemplo, en otoño, los viajes a los distintos puntos de la geografía española eran anecdóticos en la agenda de la ministra, realizando al máximo uno al mes y a una localidad distinta cada vez. Una dinámica que ha cambiado radicalmente desde que se convirtió en secretaria general del PSOE en Aragón.

Los viajes como ministra a Aragón

Atendiendo a los viajes que ha hecho a la comunidad autónoma de Aragón desde finales de diciembre hasta nuestros días, podemos afirmar que la ministra zaragozana organiza su agenda en materia de educación y deporte como si esta región fuera la única comunidad autónoma que requiriera sus atenciones.

Desde navidades, ni un sólo mes Alegría ha dejado de visitar Aragón de manera oficial –es decir, al margen de los viajes que además realiza en calidad de secretaria general del PSOE–. En mayo, Alegría organizó como ministra 5 actos oficiales en la comunidad. En abril, los actos del ministerio en Aragón fueron ocho, llegando algunos días a dos por jornada.

De los 31 actos oficiales que ha celebrado fuera de Madrid en España desde el pasado diciembre, 21 han sido a Aragón. Se cumplen así los pronósticos del PP, cuando alertó de una posible instrumentalización por parte de Ferraz de los ministerios, para ponerlos al servicio del PSOE a fin de hacer campaña partidista entre los distintos planos políticos.

Esta misma estrategia de marketing político la está llevando a cabo la ministra de Ciencias, Diana Morant, en Comunidad Valenciana, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía. Ahora bien, ninguna de las agendas de estas dos ministras en sus comunidades autónomas son comparables con la de Pilar Alegría.

Alegría ha estado en nueve actos en Zaragoza, además de en distintos pueblos de la provincia, como El Burgo del Ebro, Épila, Sigüés, Tiermas, Azuera, Borja, Magallón, Vera del Moncayo, Figueruelas.

También ha celebrado actos a través de su Ministerio en los municipios turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra. En Huesca –en un partido de Balonmano que la recibieron con una monumental pitada–, y en el municipio oscense de Sabiñánigo.

Este pasado miércoles, ha sido el vigésimo primer acto que Pilar Alegría ha realizado en calidad de ministra a Aragón en sólo cinco meses. En esta ocasión ha sido al municipio zaragozano de El Burgo de Ebro, donde ya protagonizó un escandaloso almuerzo cuando em la campaña electoral de 2024, Alegría estuvo en un acto de partido y el alcalde socialista incluyó los 121 litros de cerveza que se consumieron como un gasto institucional del Ayuntamiento.

Alegría con otros ministros a Aragón

Además, es tan llamativo como recurrente que Pilar Alegría acompañe a otros ministros o cargos socialistas en sus viajes a la comunidad autónoma aunque no tengan nada que ver con el departamento que lidera. Por ejemplo, el pasado 23 de mayo, acompañó al presidente de Cataluña, Salvador Illa, al centro logístico de la empresa alimentaria BonÁrea, en Épila (Zaragoza).

En marzo, visitó la provincia de Zaragoza con el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para hacer entrega de los restos de 17 víctimas del Valle de los Caídos en Magallón.

En abril, también mantuvo una reunión con los agentes sociales de Aragón, con el pretexto de hablar sobre los aranceles a productos aragoneses en Estados Unidos. También acompañó este mismo mes, al ministro de Transporte, Óscar Puente, a la puesta en servicio del tramo de la A-21 entre Sigüés y Tiermas. El pasado enero viajó junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, a visitar la fábrica de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).