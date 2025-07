La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional por el caso Koldo y ha negado cualquier responsabilidad en los presuntos amaños de obra pública y en la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos. Pardo de Vera ha asegurado que la «utilizaron» como intermediaria y que cuando descubrió la relación sentimental entre la joven y Ábalos habló directamente con el ministro porque consideraba que «la situación no era ética».

En aproximadamente una hora de declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, Pardo de Vera ha contestado únicamente a su defensa y al fiscal anticorrupción. Ha rechazado de plano cualquier implicación en las presuntas irregularidades investigadas.

Según fuentes jurídicas, la ex directiva ha defendido que desconocía la identidad real de Jésica Rodríguez cuando recibió su currículum a través de Koldo García, ex asesor de Ábalos. «El currículum de Rodríguez le llegó a través de Koldo y ella a su vez se lo derivó a Ineco por si hubiera alguna vacante», han explicado las mismas fuentes.

La investigada ha enmarcado este proceder dentro de la «normalidad administrativa». Ha sostenido que derivar currículums a Ineco es un «procedimiento normal» que «incluso se contempla en la normativa de la empresa pública».

Sin embargo, Pardo de Vera ha reconocido que la insistencia de Koldo resultaba inusitada. «No era habitual que se insistiera tanto en una contratación», ha admitido durante su declaración.

Según su versión, la contratación de Rodríguez fue «un tema residual» del que ella no tenía conocimiento específico. «No sabía quién era, y tampoco le dieron más explicaciones al respecto», ha aseverado.

La ex presidenta de Adif ha descrito cómo progresivamente se convirtió en una mera transmisora de instrucciones. «La utilizaron como correa de transmisión en todo el proceso de contratación, hasta para un cambio de hora», según han trasladado las fuentes consultadas.

Obras públicas amañadas

Una parte sustancial del interrogatorio ha girado en torno a los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública. Los investigadores consideran que Pardo de Vera era una figura clave para que ciertos proyectos se adjudicaran a empresas supuestamente implicadas en el esquema.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado mensajes de WhatsApp entre Pardo de Vera y Koldo García. En estas conversaciones, el ex asesor le insiste en que se adjudique una obra a la constructora LIC. Ella se muestra reticente y le advierte que «se le acababa de dar una hacía poco y otra va a cantar».

Interrogada sobre estos intercambios, Pardo de Vera ha defendido que es normal que «los asesores de los ministros pregunten por adjudicaciones». Ha subrayado que ella «no tenía competencias para adjudicar las obras» y que «las ofertas económicas no se conocen hasta que los técnicos hacen sus valoraciones».

«Situación violenta»

El punto de inflexión en la versión de Pardo de Vera se produjo cuando fue consciente de la relación entre Rodríguez y Ábalos. Según ha declarado, se enteró de esta vinculación cuando le comunicaron que «en tres meses expiraría el contrato» de la joven con Ineco.

Este descubrimiento le generó «una situación violenta», según ha descrito. A pesar de que Koldo la instó a renovar el contrato, la ex presidenta de Adif decidió llamar directamente al ministro Ábalos.

La conversación con el entonces titular de Transportes se produjo porque Pardo de Vera «entendía que la situación no era ética y que podía haber un daño a las instituciones». Como consecuencia, «no se renovó el contrato» de Rodríguez en Ineco.

Pardo de Vera ha dado «por zanjado el asunto» tras esta decisión. No obstante, Jésica Rodríguez fue posteriormente contratada en Tragsatec, algo de lo que la investigada ha asegurado que «no supo nada».

El caso Koldo estalló en febrero de 2024 con las revelaciones sobre una presunta trama de corrupción que habría operado durante la pandemia de COVID-19. La investigación se ha extendido posteriormente a supuestos amaños en obras públicas y contrataciones irregulares en empresas del sector ferroviario.

Tras las declaraciones de Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, el juez Ismael Moreno ha acordado medidas cautelares para ambos. Les ha retirado el pasaporte y ha decretado la prohibición de salida del país, una petición que había formulado la Fiscalía Anticorrupción.