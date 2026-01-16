Ferran Torres: «Lo del Madrid nos ha servido para salir más enchufados»

Ferran Torres fue uno de los protagonistas en el pase a cuartos del Barcelona. El delantero abrió la lata ante el Racing de Santander en un partido que se les estaba atascando en exceso. Tras el encuentro, el de Foios reconoció ante la prensa que el batacazo del Real Madrid en Albacete les ha servido «para salir más enchufados». Por eso Hansi Flick sacó a Joan García y Lamine Yamal en un once lleno de titulares habituales.

«Estoy preparado para ser titular en este equipo», comenzaba diciendo un Ferran Torres que afirmó que la derrota del eterno rival fue un toque de atención para ellos, para no confiarse ante el Racing: «Lo del Madrid nos ha servido para salir más enchufados». Al Barça le costó más de lo esperado desatascar el partido porque, como admitió el goleador, «no» se esperaban a un Racing de Santander «tan rocoso».

«La verdad que no nos esperábamos que fuese a ser tan rocoso. Habíamos visto que ellos al final se la jugaban y tal, nos ha sorprendido un poco que se encerraran tanto. Pero al final sabemos que dependemos de nosotros, que teníamos que ir al partido a estirarlo, a tranquilizarlo, y creo que al final ha salido bien», declaró a Movistar+ después del encuentro.

Luego valoró el paradón de su compañero Joan García en el tiempo de descuento de la segunda mitad para evitar el empate que habría llevado el partido a la prórroga. «En esa última al final el partido ya estaba más roto, era un poco de tú a tú y menos mal que tenemos a Joan», añadió desde los Campos de Sport de El Sardinero.

Por último, Ferran se alegró por haber metido el 0-1 para los de Flick y luego elogió al rival. «Los equipos nos preparan muy bien los partidos, saben jugar muy bien a su partido. Creo que también tienen jugadores de mucha calidad y por eso nos cuesta tanto», concluyó el Tiburón en sus declaraciones.