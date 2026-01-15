Así fue el mano a mano fallado y los dos goles anulados a Manex Lozano que perdonaron al Barcelona

El Barcelona se ha metido en cuartos de la Copa del Rey con susto incluido. Manex Lozano tuvo en sus botas el gol que habría mandado el partido a la prórroga. Corría el minuto 93 cuando el delantero del Racing de Santander cedido por el Athletic erró el mano a mano ante Joan García. Venía de que le anularan dos goles por fuera de juego en los minutos previos, con 0-1 en el marcador.

Fue una ocasión clarísima la que tuvo el joven atacante de 18 años. Estaba frustrado después de ver cómo las dos que habían ido para dentro no valían por fuera de juego, pero esta vez se topó con la mano de Joan García. El primer gol anulado llegó en el minuto 76. Manex Lozano se quedó solo ante el meta del Barcelona y definió a la perfección al palo corto, pero el asistente de José María Sánchez Martínez levantó la bandera y el gol fue anulado por un fuera de juego muy ajustado del propio Lozano.

10 minutos después, en el 86, vuelve a mandar la pelota al fondo de la portería. Recibió desde el lateral y definió a placer en el corazón del área pequeña. Pero esta vez el fuera de juego era mucho más claro. Iñigo Vicente, que es quien le asiste, está en fuera de juego cuando recibe el balón. Sánchez Martínez deja seguir, el extremo la pone perfecta para la entrada de Manex Lozano que no falla. Pero, de nuevo, el asistente le aguó la fiesta levantando el banderín por un fuera de juego muy claro.

😱 La ocasión del Racing Club para empatar el partido en el 94′. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8nnxESmAY7 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 15, 2026

No hay dos sin tres. Y así fue, Manex Lozano se volvió a plantar solo ante Joan García en el minuto 93. Iban dos contra el portero, parecía gol claro, pero el delantero se la jugó y el meta sacó una mano que vale un pase a cuartos. Esta vez no había fuera de juego, estaba en posición correcta. El atacante cedido por el Athletic tenía a su lado a Andrés Martín para empujarla, que se la estaba pidiendo a gritos y acto seguido se lo recriminó. En la siguiente jugada llegó el segundo del Barcelona. Lamine sentenció al Racing. Esa acción podía haber valido una prórroga en El Sardinero, pero esta vez la falló y el Barça pasa de ronda.