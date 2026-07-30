Ni batidos proteicos ni infusiones: la bebida refrescante que mejora la circulación sanguínea y favorece la función cognitiva

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En verano, muchas personas buscan alguna bebida refrescante que, además de hidratar, aporten beneficios para la salud. Hay una que mejora la circulación sanguínea, entre otros muchos beneficios. En concreto, el zumo de remolacha, una bebida que ha despertado un creciente interés científico por su capacidad para favorecer la circulación sanguínea gracias a su elevado contenido en nitratos naturales, es una de las más recomendables por los expertos. Aunque durante años fue conocido principalmente por su riqueza en vitaminas y minerales, hoy también se estudia por sus efectos sobre el sistema cardiovascular, el rendimiento físico y la función cerebral.

Diversas investigaciones y organismos sanitarios coinciden en que la remolacha es un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. La web Uol define a la remolacha como rica en antioxidantes, vitamina C, vitaminas del grupo B, potasio, manganeso, hierro y folatos, esta hortaliza aporta además compuestos vegetales como la betanina y los nitratos inorgánicos. Estos últimos son los principales responsables de sus efectos sobre la circulación, ya que el organismo los transforma en óxido nítrico, una molécula que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos. No obstante, los expertos recuerdan que el zumo de remolacha no debe considerarse un medicamento y que sus beneficios forman parte de una alimentación equilibrada y de un estilo de vida saludable.

La bebida refrescante que mejora la circulación sanguínea

¿Cómo actúan los nitratos del zumo de remolacha?

El principal interés del zumo de remolacha reside en su contenido de nitratos naturales. Tras consumir la bebida refrescante, las bacterias presentes en la boca convierten parte de esos nitratos en nitritos. Posteriormente, estos se transforman en óxido nítrico dentro del organismo.

«El óxido nítrico desarrolla una función esencial en el sistema cardiovascular porque relaja la musculatura de las arterias y facilita su dilatación», mencionan los expertos. Como consecuencia, la sangre circula con mayor facilidad, mejora el aporte de oxígeno a los tejidos y disminuye la presión que soportan los vasos sanguíneos.

Este mecanismo explica por qué numerosos estudios relacionan el consumo de remolacha con una mejor salud cardiovascular y con una mayor eficiencia del sistema circulatorio.

¿Por qué la remolacha es un aliado para la salud cardiovascular?

Especialistas de Hospitales Apollo destacan que la remolacha contiene una combinación de nutrientes y compuestos vegetales que favorecen el funcionamiento del corazón. Además de los nitratos, aporta fibra, antioxidantes y minerales que contribuyen al bienestar general.

Según explican, el consumo de zumo de remolacha puede producir un efecto temporal de reducción de la presión arterial. Este beneficio suele apreciarse entre tres y cuatro horas después de la ingesta, cuando el organismo ya ha transformado los nitratos en óxido nítrico.

Aun así, los profesionales recuerdan que el zumo no sustituye a los tratamientos prescritos para la hipertensión ni a las recomendaciones médicas dirigidas a personas con enfermedades cardiovasculares.

Los beneficios del zumo de remolacha para el cerebro y el rendimiento físico

Una mejor circulación también puede traducirse en un mayor aporte de oxígeno al cerebro. Algunos estudios sugieren que este incremento del flujo sanguíneo favorece áreas relacionadas con la memoria, el razonamiento y la rapidez en la toma de decisiones, especialmente durante el envejecimiento.

Por otro lado, el zumo de remolacha es una bebida muy popular entre deportistas. Al mejorar el transporte de oxígeno hacia los músculos, el organismo aprovecha mejor este recurso durante el ejercicio físico, retrasando la aparición de la fatiga.

Los expertos recomiendan consumirlo aproximadamente entre dos y tres horas antes del entrenamiento, ya que ese es el tiempo que necesita el cuerpo para completar la conversión de nitratos en óxido nítrico y obtener el máximo beneficio.

Una bebida refrescante para verano rica en vitaminas y antioxidantes

Más allá de sus efectos sobre la circulación, la remolacha constituye una excelente fuente de nutrientes esenciales. Entre ellos destacan el ácido fólico o vitamina B9, fundamental para la formación de nuevas células; la vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario; y minerales como el potasio, el hierro y el manganeso.

Además, contiene pigmentos naturales como la betanina, responsable de su intenso color rojo, y la vulgaxantina, presente en variedades de color amarillento. Ambos compuestos poseen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El creciente interés por el zumo de remolacha ha dado lugar a numerosas investigaciones sobre sus efectos en la salud cardiovascular y el rendimiento deportivo.

La revista científica Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases ha publicado estudios que analizan el papel de los nitratos dietéticos sobre la función vascular y la presión arterial, reforzando la hipótesis de que esta bebida puede contribuir a mejorar la circulación cuando forma parte de una alimentación saludable.

Por su parte, Asociados Vasculares del Sur de Florida destacan que el zumo de remolacha también puede beneficiar a personas con enfermedad arterial periférica y aportar mejoras en los niveles de energía y resistencia física.