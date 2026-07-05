Los fantasmas del Azteca se le aparecen a Inglaterra 40 años después con Maradona en el recuerdo

Los fantasmas del Azteca se le aparecen a Inglaterra en su regreso al templo mexicano, uno de los estadios más emblemáticos y con mayor aura futbolística de todo el planeta fútbol. 40 años después vuelve la Selección inglesa tras aquel duelo de cuartos de final contra Argentina en el Mundial de 1986 que pasó a los anales de la historia con dos goles de Maradona que nunca nadie olvidará.

Inglaterra se mide a la historia en el Azteca en uno de los partidos de octavos de final más esperados en este Mundial 2026. El combinado dirigido por Tuchel se mide a México este domingo en su hogar con el objetivo de alcanzar los cuartos de final del torneo.

Un partido con un lío tremendo en la previa, con las quejas de Inglaterra por la altura y con el posible cambio de horario que al final fue rechazado por ambas federaciones. Se espera posible tormenta eléctrica que amenaza también este tremendo partido.

El partido se jugará a las 18:00 hora local, 1:00 de la madrugada en Inglaterra y 2:00 en España. Se quería pasar a las 12:00 del mediodía en México y hubiese concedido en horario con aquel duelo del Mundial 86 bajo el sol abrasador del Azteca. Los pubs en tierras inglesas se mantendrán abiertos durante todo el partido para apoyar a su Selección.

Los fantasmas de Inglaterra en el Azteca

Pero el mayor peligro al que se enfrenta Inglaterra es a su cabeza y a los fantasmas del pasado. La Selección inglesa vuelve a jugar en el Azteca 40 años después y la última vez que lo hicieron, el 22 de junio de 1986, no lo olvidarán jamás.

¿Cuántas pesadillas habrán tenido los ingleses con aquellos cuartos de final del Mundial 86 contra Argentina? Un partido en el que la albiceleste, liderada por Maradona, derrotó a Inglaterra con dos goles de leyenda que son historia de la Copa del Mundo. Y es que el Diego marcó en ese mismo partido el gol de la ‘Mano de Dios’ y el mejor gol de la historia. Con apenas cuatro minutos de diferencia.

Por ello, Inglaterra volverá a sentir esos fantasmas en su regreso al Azteca en un Mundial 40 años después. Esta vez será ante México en octavos de final, pero con aquellos goles de Maradona en el recuerdo.

Uno de los partidos más recordados de los Mundiales fue sin duda aquel Inglaterra – Argentina del Mundial de México 86. Un gol de Maradona con la mano (‘La mano de Dios’) en un salto ante el portero inglés. Y su tanto conocido como maradoniano regateando jugadores ingleses desde su propio campo para hacer historia en el fútbol. El Azteca vuelve a recibir este domingo a Inglaterra en otro partido mundial.