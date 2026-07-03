El México – Inglaterra de octavos del Mundial cambia de horario: será a las 20:00 horas del domingo en España

Cambio de horario en uno de los grandes partidos de octavos del Mundial. El encuentro entre México e Inglaterra no se jugará a las 2:00 hora española del lunes 6 de julio (la madrugada del domingo al lunes), sino que se disputará finalmente a las 20:00 horas del domingo 5 de julio. El encuentro será en Ciudad de México, en el mítico estadio Azteca.

El cambio de horario se debe a la previsión de tormenta eléctrica sobre la capital de México. La FIFA se adelanta a este posible problema meteorológico y adelanta el horario del partido en seis horas. En horario local, el México – Inglaterra se jugará a las 12:00 horas, mientras que estaba previsto para las 18:00.

Este encuentro es uno de los mejores octavos y además viene marcado porque México es uno de los anfitriones del torneo y este encuentro se juega en su capital y en el Azteca. Será además el último partido del Mundial allí. Los mexicanos están muy enchufados por hacer historia, ya que jamás pasaron de octavos en un Mundial y ahora tienen una oportunidad histórica ante una Inglaterra que es una de las favoritas del Mundial.

El cambio de horario supone una modificación importante para los aficionados, ya que se oficializa el cambio a tan sólo dos días de que se juegue el encuentro, a menos ya de 48 horas. Así, en horario español, finalmente el México – Inglaterra se disputará a las 20:00 horas (una menos en las Islas Canarias) de este domingo.

Posible cambio en el Brasil – Noruega

A su vez, el cambio de horario en el México – Inglaterra puede que también provoque una modificación en el inicio del Brasil – Noruega. Ese día también se juega este partido, que arrancará a las 22:00 hora peninsular española y que se disputa en Nueva York, en el estadio donde dos semanas después se disputará la final.

Como puede coincidir con el final del México – Inglaterra, la FIFA medita retrasar una hora el Brasil – Noruega, que empezaría a las 23:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).