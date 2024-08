París vuelve a enamorar: La serie que conquistó Netflix regresa con más estilo y romance

Una de las series que tiene más éxito en Netflix es Emily en Paris. Una ficción fresca y divertida que cuenta las aventuras de Emily Cooper (Lily Collins), una alegre joven americana que está trabajando en París. La primera parte de la cuarta temporada de Emily en París está disponible en la plataforma de streaming desde el pasado 15 de agosto y se ha convertido en uno de los mejores estrenos de Netflix en 2024 situándose en el top 10 de series más vistas de 93 países. Como suele hacer Netflix con series Stranger Things o Los Bridgerton tendremos que esperar para ver los cinco episodios de la segunda parte al 12 de septiembre. En la primera parte de esta cuarta temporada tendrá que decidir con quién se queda: el interesante cocinero Alfie (Lucien Lasviscount) o el atractivo Gabriel (Lucas Bravo). ¿A cuál de los dos elegirá Emily Cooper?

La serie Emily en París ha sido creada y producida por Darren Star y se estrenó en 2020 en Netflix. Desde entonces hemos podido ver 3 temporadas y la primera parte de la cuarta y, aunque cuenta también con muchas críticas, se ha confirmado como uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming.

Una comedia divertida que cumple su función de entretener y que no tiene más pretensiones y que es una buena opción si quieres relajarte los días que quedan del verano. Destaca la interpretación de la actriz Lily Collins que ha sorprendido a todos con este brillante papel.

¿Qué va a ocurrir en la primera parte de la temporada 4 de Emily en París?

Las aventuras de Emily Cooper siguen en Francia, aunque la joven americana cada vez es «más francesa» y Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), su jefa, parece que cada día la odia un poquito menos. Sus problemas amorosos se convierten en una prioridad y tendrá que elegir entre sus grandes amores: el cocinero Alfie o el atractivo Gabriel.

Una de las novedades también de esta temporada es que Sylvie vuelve con su marido y los dos tendrán que afrontar una gran sorpresa que dará un vuelco a su vida. Además, su nueva agencia no para de crecer y se encuentra en su mejor momento. Tras su conversación con la periodista de Le Monde sobre la situación en JVMA. Julien (Samuel Arnold) ha vuelto a la agencia y Luc (Bruno Gouery) parece haber encontrado el amor con Marianne (Laurence Gormezano).

Además, su gran amiga Mindy (Ashley Park) y su grupo se preparan para presentarse a Eurovision. Mindy sigue con Nicolas (Paul Forman) y todo apunta a que un viejo amor volverá a su vida.

El reparto de Emily en París temporada 4 parte 1

La serie Emily en París es impensable sin la interpretación de la actriz Lily Collins. Además, en el reparto de la primera parte de la cuarta temporada estarán los actores Ashley Park como Mindy, Lucas Bravo dando vida a Gabriel, Camille Razat como Camille, Philippine Leroy-Beaulieu interpretando a Sylvie, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery encarnando a Luc, William Abadie como Antoine Lambert y Kevin Dias en el papel de Benoît.

Además, los actores Melia Kreiling y Paul Forman, que aparecieron en la tercera temporada, volverán a interpretar los papeles de Sofia Sideris y Nicolas de Leon, dos de las principales incorporaciones de la tercera temporada. Y evidentemente Lucien Laviscount, pese a los rumores, no ha dejado la serie y vuelve a interpretar a Alfie, el cocinero que la enamoró a su llegada a París y que Emily no se puede quitar de la cabeza.

En cuanto a las nuevas caras de la temporada 4, el actor Rupert Everett se incorpora interpretando el papel de Giorgio, el dueño de una firma de diseño de interiores de Roma al que se define como “el alma de la fiesta”. También Thalia Besson, la hija de Luc Besson, se une a la serie en el papel de Genevieve, la hija de Laurent G, el dueño del club que un día fue un ligue de Sylvie.

La segunda parte de la cuarta temporada y sus sorpresas

El creador de la seria Darren Star había prometido que Emily viajaría en esta cuarta temporada y como en estos cinco primeros episodios de la temporada por ahora no se ha movido, los viajes han debido quedarse para una segunda parte. Según el teaser oficial de la segunda parte que se puede ver a continuación, Emily irá a esquiar con Gabriel y Camille a los Alpes franceses. Y como el esquí no es lo suyo, se caerá bastante en la nieve y un apuesto joven italiano, como no podía ser de otra manera, aparece para ayudarla.

Este nuevo personaje se llama Marcello y su papel es interpretado por el actor Eugenio Franceschini. Su madre es Antonia Muratori, «la matriarca de la familia Muratori y la cabeza de su importante empresa familiar en Italia». Tendremos que esperar a septiembre para ver como acaba esta relación.