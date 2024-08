‘Emily in Paris’: Ashley Park se sincera sobre sus graves problemas de salud

Emily in Paris se ha convertido en una de las series de Netflix que más éxito continúa generando en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Actualmente, esta ficción se ha convertido en noticia por el estreno tanto de la primera como de la segunda parte de la Temporada 4. Pero no todo queda ahí, ya que Ashley Park, una de las actrices protagonistas, se ha convertido en portada de la icónica revista Cosmopolitan.

Entre otras tantas cuestiones, la estadounidense de 33 años que da vida a Mindy en Emily in Paris ha hecho unas declaraciones en las que se ha sincerado sobre varios de los duros momentos que ha atravesado a lo largo de su vida. Muchos de ellos tienen una estrecha relación con su estado de salud. Cuando tenía tan solo 15 años, a la actriz le diagnosticaron nada más y nada menos que leucemia.

Es por eso que tuvo que estar hasta ocho meses ingresada en el hospital. Pero no todo queda ahí. Hace tan solo unos meses, coincidiendo con las pasadas navidades, Ashley Park sufrió una amigdalitis. Lo que no esperaba es que todo fuese a complicarse hasta tal punto de sufrir nada más y nada menos que un shock séptico por el que estuvo a punto de perder la vida.

«Nadie con 15 años debería tener cáncer y nadie de mi edad debería tener un shock séptico», aseguró la actriz de 33 años en su entrevista para la revista Cosmopolitan. Lejos de que todo quede ahí, continuó sincerándose: «Me siento afortunada, en realidad. Ha sido una especie de milagro cómo me he superado».

Este último y trágico suceso tuvo lugar cuando estaba disfrutando de un viaje junto a su actual pareja, Paul Forman, a quien conoció durante el rodaje de Emily in Paris. Lo que empezó siendo una escapada de ensueño terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla precisamente por ese contratiempo de salud.

«Cuando fui a urgencias y a la UCI por primera vez estaba en las Maldivas con Paul», comenzó diciendo la actriz que da vida a Mindy en la serie protagonizada por Lily Collins. Y fue más allá: «No creo que lo hubiera logrado sin él. Todos los demás estaban al otro lado del mundo», confesó.

Lejos de que todo quede ahí, Ashley Park reconoció que, poco después de este trágico suceso y sin haberse recuperado totalmente, tuvo que comenzar a rodar la cuarta temporada de Emily in Paris: «No recuerdo mucho de aquellos, porque no me encontraba bien». A pesar de todo, tiene claro que su pasión por su trabajo le ha ayudado, y mucho, a superar cualquier tipo de contratiempo: «Ya sea por sepsis, cáncer o gente mala en clase, he aprendido a sonreír y a encontrar una manera genuina de hacerlo». ¡Esa es la actitud!