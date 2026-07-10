Martín Delgado, especialista en medicina estética: «Los labios rusos o el esperma de salmón son modas de Instagram»

Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos vestimos, consumimos o viajamos, pero también han transformado nuestra manera de entender la belleza. Cada vez es más habitual acudir a una consulta de medicina estética con una fotografía guardada en el móvil y una petición muy concreta: «Quiero esta cara». Influencers, actrices y creadoras de contenido se han convertido en referentes estéticos para miles de personas que aspiran a reproducir unos rasgos que, en muchos casos, ni siquiera existen fuera de la pantalla. El doctor Martín Delgado, especialista en medicina estética, lleva años observando esta evolución y advierte de que la obsesión por parecerse a otra persona, unida al uso masivo de filtros y a la desinformación que circula en internet, está generando expectativas completamente irreales entre los pacientes.

De las revistas a Instagram: así cambió el modelo de belleza

«Mi público principal consume mucho más Instagram. Pocas pacientes veo que utilicen TikTok; creo que esa red tiene un perfil de edad más joven».

Para Martín Delgado no existe un momento concreto en el que todo cambiara, sino un proceso progresivo que ha ido de la mano del crecimiento de las redes sociales. «Creo que ha sido algo paulatino. A medida que se iba consolidando Instagram, el fenómeno de las influencers que empezaban a generar contenido aspiracional y la normalización del uso de filtros hicieron que las pacientes comenzaran a tomar referencias de gente a la que seguían o incluso de doctores que mostraban antes y después de resultados, muchos de ellos con Photoshop y resultados irreales», explica.

Según el especialista, esa combinación acabó despertando en muchas personas el interés por la medicina estética. «Todo esto generó una necesidad y un consumo en la gente que se abrió a experimentar con la medicina estética», señala.

En España, además, el papel de Instagram continúa siendo predominante entre sus pacientes. «Mi público principal consume mucho más Instagram. Pocas pacientes veo que utilicen TikTok; creo que esa red tiene un perfil de edad más joven».

Una belleza aspiracional difícil de alcanzar

«Las redes han influenciado claramente en lo que percibimos como belleza. Se han exacerbado los estereotipos de belleza y se ha creado un ideal casi inalcanzable».

Para el doctor, el problema no es únicamente que existan referentes de belleza, sino el tipo de imagen que se proyecta constantemente. «Las redes han influenciado claramente en lo que percibimos como belleza. Al final muestran lujo, perfección, juventud, vitalidad… Se han exacerbado los estereotipos de belleza y se ha creado un ideal casi inalcanzable».

Aunque recuerda que la humanidad siempre ha perseguido la belleza, considera que el acceso permanente a estos contenidos multiplica la presión. «Siempre hemos tenido presión estética. Desde la prehistoria encontramos adornos corporales o civilizaciones como la egipcia que ya realizaban cirugías de nariz con fines estéticos. La diferencia es que hoy las redes sociales hacen que esa presión sea mucho mayor porque el acceso es constante».

Incluso cuando aparecen perfiles que intentan mostrar una belleza más natural o diversa, Delgado cree que el propio funcionamiento de las plataformas limita su alcance. «Todo el mundo tiene derecho a mostrarse y eso ha democratizado mucho el contenido. Pero si los seguidores no te eligen, todo queda en la nada. Es como el rating de la televisión: puedes hacer un programa estupendo, pero si nadie lo ve, desaparece».

«Quiero parecerme a ella»

«Lo que más me sorprendió fue cuando una paciente no vidente vino para hacerse un tratamiento y me dijo que quería quedar parecida a la cara de una famosa. Sacó su móvil y me enseñó la fotografía de una actriz de Hollywood».

Aunque la imagen de pacientes llegando con fotografías de famosas puede parecer habitual, Delgado matiza que sucede menos de lo que muchas personas imaginan. «No son tantas las pacientes que traen una foto a consulta. A veces alguna sí lleva una referencia, pero simplemente toca sentarse con ellas y conversar para darles un baño de realidad».

Lo que sí le sigue sorprendiendo es comprobar hasta qué punto algunas personas no distinguen entre una imagen real y otra completamente editada. «Muchas muestran fotos con filtros o muchísimo Photoshop y a veces me genera mucha intriga pensar cómo no se dan cuenta de que esa imagen está completamente trucada».

Entre todas las experiencias vividas en consulta, hay una que todavía recuerda especialmente. «Lo que más me sorprendió fue cuando una paciente no vidente vino para hacerse un tratamiento y me dijo que quería quedar parecida a la cara de una famosa. Sacó su móvil y me enseñó la fotografía de una actriz de Hollywood».

Cada rostro tiene sus propios límites

«Cada persona tiene su anatomía y eso es lo que tenemos que respetar. Por más que queramos igualarlo, no se puede».

Frente a quienes buscan copiar exactamente la cara de otra persona, Delgado insiste en que la medicina estética no puede cambiar la anatomía de cada individuo. «Cada persona tiene su anatomía y eso es lo que tenemos que respetar. Por más que queramos igualarlo, no se puede».

Para explicarlo utiliza un ejemplo muy sencillo. «A mí me gustaría medir 1,90 metros, pero mido lo que mido y eso no lo puedo cambiar».

Esa necesidad de gestionar las expectativas hace que, en ocasiones, incluso rechace realizar determinados tratamientos. «Hay pacientes que están tan despegadas de la realidad que sabes que nunca van a quedar satisfechas con el resultado. Cuando detecto esos casos, directamente les digo que no se realicen el tratamiento porque no estarán contentas».

El paciente no siempre sabe lo que necesita

«Las pacientes creen que saben lo que necesitan. Se sientan y te piden pómulos, ojeras o cualquier otra zona concreta».

Otro fenómeno cada vez más frecuente es el de quienes llegan con un diagnóstico hecho gracias a lo que han visto en internet. «Las pacientes creen que saben lo que necesitan. Se sientan y te piden pómulos, ojeras o cualquier otra zona concreta».

Sin embargo, el especialista recuerda que el criterio médico debe seguir siendo el que marque el tratamiento. «Yo siempre les pregunto: ¿Cuando vas al cardiólogo, le dices qué medicamento te tiene que recetar? Pues con nosotros ocurre exactamente lo mismo.»

Por eso, todas sus pacientes pasan primero por una valoración completa. «Escucho cuáles son sus necesidades y, analizando el conjunto, trazamos una hoja de ruta donde recomiendo los tratamientos que realmente creo que necesita».

El enorme poder de las ‘influencers’

Para Delgado, la capacidad de influencia de las creadoras de contenido no tiene precedentes. «Tienen una conexión muy íntima con sus seguidores. Publican todos los días; es como un Gran Hermano a la carta donde cada uno elige a quién seguir. Abren la puerta de sus vidas y terminan atrapando a la audiencia».

Esa cercanía hace que muchas personas otorguen una enorme credibilidad a todo lo que recomiendan. «Están en una posición privilegiada y muestran un contenido tan aspiracional que su palabra termina teniendo una influencia muy grande».

Eso sí, recuerda que la imagen que proyectan está extremadamente cuidada. «Normalmente son una versión muy trabajada de sí mismas. Igual que ocurre con una presentadora de televisión, cuidan cada milímetro de lo que publican: la iluminación, el maquillaje, el peinado… absolutamente todo».

Los pacientes más jóvenes, los más vulnerables

«La paciente joven no tiene el prejuicio que podía tener una paciente mayor a la hora de hacerse tratamientos. Han nacido con esto y lo tienen completamente naturalizado».

El médico observa diferencias importantes entre generaciones. «La paciente joven no tiene el prejuicio que podía tener una paciente mayor a la hora de hacerse tratamientos. Han nacido con esto y lo tienen completamente naturalizado».

Precisamente esa normalización puede convertirse en un riesgo. «Muchas veces no son conscientes de que se están realizando un procedimiento médico. Algunas incluso acuden a lugares no autorizados o a centros de dudosa profesionalidad porque se dejan seducir por el precio o por el contenido que ven en redes».

«Las jóvenes son más vulnerables a lo que se muestra en redes. Hubo una época en la que todas pedían los labios rusos; ahora llegan preguntando por el esperma de salmón u otros tratamientos que simplemente están de moda».

Además, asegura que las modas cambian a gran velocidad y muchas pacientes las siguen sin cuestionarlas. «Las jóvenes son más vulnerables a lo que se muestra en redes. Hubo una época en la que todas pedían los labios rusos; ahora llegan preguntando por el esperma de salmón u otros tratamientos que simplemente están de moda».

La preocupación ya no es sólo la moda, sino la desinformación

«La tendencia que más preocupa al colectivo médico es la infoxicación. Hoy cualquiera opina sobre medicina estética con una enorme ligereza. Yo no hablo de tributación porque no soy experto, pero parece que sobre medicina estética todo el mundo tiene algo que decir».

Entre las tendencias más llamativas de los últimos meses, Delgado menciona precisamente el llamado esperma de salmón, la armonización facial o la batalla que se ha generado en internet entre distintos productos estéticos.

«Se ha creado incluso una guerra entre los inductores de colágeno y el ácido hialurónico. Algunos compañeros médicos que también son influencers se subieron a esa ola y terminaron generando una batalla campal donde los grandes perjudicados fueron los seguidores, que recibieron información errónea».

Sin embargo, cree que el principal problema va mucho más allá de una moda pasajera. «La tendencia que más preocupa al colectivo médico es la infoxicación. Hoy cualquiera opina sobre medicina estética con una enorme ligereza. Yo no hablo de tributación porque no soy experto, pero parece que sobre medicina estética todo el mundo tiene algo que decir».

Y esa saturación de información termina confundiendo a quienes buscan asesoramiento. «Se habla de cremas, de tratamientos, de lo que uno se haría o nunca se haría, y todo eso genera una enorme confusión para los pacientes».

Por encima de cualquier tendencia viral o tratamiento de moda, el doctor tiene clara cuál debe ser la prioridad. «Cualquier procedimiento que no sea seguro y que ponga en riesgo la vida del paciente es algo que nunca debería realizarse».