Hito en la industria naval de Galicia: el astillero de Vigo que fabricará 19 patrulleras en el mayor contrato de su historia

Un astillero de Vigo ha firmado el mayor contrato de su historia por valor de 50 millones de euros. El grupo Rodman ha llegado a un acuerdo con la República Democrática del Congo para la construcción de 19 patrulleras de entre 11 y 35 metros de eslora que tendrán que ser entregadas en los próximos 14 meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mayor contrato de la historia firmado por un astillero de Vigo.

Noticia importante en lo que respecta a la construcción naval en España y principalmente a la comunidad autónoma de Galicia, que podría sufrir un repunte de empleo en Vigo después de que un astillero haya firmado el contrato más importante de su historia. La empresa Rodman ha llegado a un acuerdo con la República Democrática del Domingo para la construcción de 19 patrulleras a cambio de 50 millones de euros. La entrega tendrá que ser realizada antes de los 14 meses, según refleja un contrato sin precedentes.

El Ministerio de Defensa y los veteranos combatientes del país también conocido como Congo-Kinsasa han informado que este acuerdo al que ha llegado Rodman Polyships, el astillero de Grupo Rodman, es para la construcción de una veintena de patrulleras, de entre 11 y 35 metros de eslora, que tiene como objetivo realizar trabajos de vigilancia y seguridad.

El astillero de Vigo con más historia

El Faro de Vigo ha informado de que las obras de esta remesa de patrulleras ya han comenzado «tras unos meses de fases iniciales y planificación del proyecto». Este medio indica que hasta representantes de la República Democrática del Congo se han trasladado hasta la localidad de Moaña para verificar que los trabajos siguen su buena marcha.

El grupo Rodman, que preside Manuel Rodríguez, es una empresa referente a nivel mundial en el segmento de las embarcaciones. Especializada en el poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), su experiencia en la construcción naval viene desde 1974 y desde esta fecha se han construido 15.000 embarcaciones. «Esta trayectoria y experiencia adquirida le ha permitido al Grupo situarse como uno de los grupos de construcción naval más consolidados a nivel europeo. En la actualidad, el Grupo Rodman es la compañía más antigua de España en su sector con un bagaje de actividad ininterrumpida durante casi 50 años», se puede leer en su página web.

«El Grupo Rodman presenta la oferta de producto más diversificada y versátil del sector, convirtiéndose en el activo intangible donde reside su verdadero saber hacer. Altos estándares de calidad, máxima seguridad y la mejor navegabilidad, esos son los atributos de la marca Rodman», dice la compañía en la página web en la que destaca que actualmente cuenta con tres factorías en la ría de Vigo con una superficie total de 162.000 m².

Según ha informado el Faro de Vigo, en la localidad de Moaña se construirán las patrulleras de 11 metros que están destinadas a la vigilancia y los modelos de 35 metros de eslora de la serie Rodman 111, que tienen una capacidad para 15 personas. En su página web, desde Rodman dejan claro que estas embarcaciones están presentes en 60 países como: