Orient Express crea el mayor yate de vela del mundo con suites de 225 m²

Durante más de un siglo, el nombre Orient Express ha sido sinónimo de elegancia, viajes legendarios y experiencias reservadas para unos pocos privilegiados. Sus vagones art déco, inmortalizados por la literatura y el cine, transformaron el trayecto en un destino en sí mismo. Ahora, esa misma filosofía abandona las vías para conquistar el mar con una propuesta tan ambiciosa como sofisticada: Orient Express Corinthian, el mayor yate de vela del mundo. Con interiores que reinterpretan el glamour de los grandes transatlánticos y del mítico tren, tecnología de última generación y una experiencia pensada para sólo 110 huéspedes, esta nueva joya de la navegación demuestra que el lujo contemporáneo ya no consiste únicamente en llegar a un lugar, sino en disfrutar de cada instante del viaje con una atención al detalle absolutamente extraordinaria.

Un homenaje flotante al legado del Orient Express

Lejos de limitarse a colocar el prestigioso nombre de Orient Express sobre un barco de lujo, el proyecto ha querido trasladar toda la esencia de la marca al entorno marítimo. El responsable de esta compleja tarea ha sido el arquitecto y director artístico Maxime d’Angeac, quien durante más de tres años trabajó para reinterpretar el universo estético del histórico tren en un espacio completamente diferente.

Desde el momento en que los pasajeros embarcan, el ambiente recuerda inmediatamente al refinamiento de los años dorados del viaje ferroviario europeo. La recepción está revestida de maderas nobles, detalles artesanales y materiales cálidos que evocan la atmósfera de las estaciones de principios del siglo XX. Incluso algunos camarotes incorporan elementos originales procedentes del histórico tren, como antiguos portaequipajes o luminarias restauradas, un guiño cargado de autenticidad que conecta pasado y presente.

Todo el proyecto gira alrededor de la artesanía francesa y europea. Cristales grabados, marquetería realizada a mano, bordados sobre madera y mármoles cuidadosamente seleccionados convierten cada rincón del barco en una auténtica obra de diseño.

Espacios amplios para una experiencia exclusiva

Aunque el Corinthian impresiona por sus 220 metros de eslora, lo que realmente llama la atención es la baja ocupación prevista. Frente a los miles de pasajeros habituales en los grandes cruceros, este exclusivo velero alberga únicamente 110 huéspedes, distribuidos en 54 suites, atendidos por una tripulación de aproximadamente 170 profesionales.

Esa proporción permite ofrecer espacios mucho más generosos y una privacidad poco habitual en el sector de los cruceros de lujo.

Las suites comienzan con superficies cercanas a los 45 metros cuadrados y alcanzan dimensiones espectaculares en los apartamentos más exclusivos. La gran protagonista es la suite inspirada en Agatha Christie, de unos 225 metros cuadrados, concebida como un elegante apartamento privado con acabados en palisandro, baño de mármol y una amplia terraza con vistas al mar.

Además, las seis suites ático pueden combinarse para crear una residencia privada de más de 900 metros cuadrados destinada a grupos reducidos o familias que deseen disponer prácticamente de una cubierta completa en exclusiva.

El lujo también se saborea

La gastronomía ocupa un lugar protagonista a bordo. El chef francés Yannick Alléno, uno de los cocineros más prestigiosos del panorama internacional, dirige la propuesta culinaria del Corinthian, compuesta por cinco restaurantes de alto nivel.

El restaurante principal destaca especialmente por ser el único espacio de doble altura del barco. Sus enormes ventanales permiten contemplar el horizonte mientras la luz natural invade el comedor, creando una conexión constante entre el interior y el mar.

La oferta gastronómica se completa con varios bares distribuidos por la embarcación, incluyendo un sofisticado speakeasy de inspiración art déco y un cabaret donde las veladas combinan música, cócteles y espectáculos en directo. Todo está pensado para recuperar aquella elegancia relajada que caracterizaba a los grandes viajes de principios del siglo pasado.

Un spa concebido como un santuario

Si existe un espacio pensado para desconectar completamente, ese es el centro de bienestar del Corinthian.

El estudio de diseño decidió situarlo en la parte central del barco, donde el movimiento del mar apenas se percibe, favoreciendo una sensación constante de calma. Allí se encuentra el primer spa marítimo desarrollado junto a Guerlain, equipado con hammam, sauna, tepidarium, fuentes de hielo y salas para tratamientos personalizados.

También incorpora un estudio dedicado al movimiento y al bienestar donde se organizan sesiones dirigidas de yoga, entrenamiento y otras disciplinas enfocadas a la relajación física y mental.

El conjunto está envuelto por mármoles claros, iluminación indirecta y una decoración que transmite serenidad sin renunciar al lujo.

Tecnología que mira hacia el futuro

Más allá del diseño, el Corinthian representa uno de los proyectos tecnológicos más innovadores de la navegación actual.

Sus tres enormes mástiles sostienen velas rígidas desarrolladas mediante la tecnología SolidSail, fabricadas con fibra de carbono y paneles compuestos que permiten aprovechar el viento con una eficiencia muy superior a la de las velas tradicionales. Todo el sistema está completamente automatizado y puede gestionarse desde el puente de mando.

Esta solución híbrida permite reducir considerablemente el consumo de combustible y forma parte de la apuesta de Orient Express y Accor por una navegación más eficiente desde el punto de vista energético.

Otro aspecto singular es que el barco ha sido diseñado para minimizar la inclinación durante la navegación, mejorando tanto el confort de los pasajeros como la estabilidad de espacios tan singulares como la piscina de nado situada en la cubierta superior.

Mucho más que un crucero

El Corinthian busca diferenciarse claramente del concepto tradicional de crucero.

A bordo hay un estudio profesional de grabación, un cine privado para apenas veinte espectadores, biblioteca, barbería, espacios culturales y una marina en la popa que permite disfrutar del mar prácticamente al nivel del agua.

Los itinerarios también se alejan del turismo masivo. Durante el verano, el barco navega por la Riviera francesa, la costa italiana y el Adriático, mientras que en invierno cruza el Atlántico para instalarse en el Caribe. Las excursiones incluyen experiencias cuidadosamente seleccionadas, como recorridos gastronómicos entre viñedos provenzales, almuerzos dedicados a la trufa, rallies de coches clásicos o exclusivas veladas en islas privadas.