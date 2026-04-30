Antes de retirarse a su espectacular finca: el gesto más íntimo de Roca Rey tras salir del hospital

Después de varios días ingresado en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde permaneció bajo estricta vigilancia médica tras la grave cornada sufrida en el muslo derecho durante su estremecedora cogida en La Maestranza, Andrés Roca Rey recibió finalmente el alta hospitalaria. El torero peruano abandonaba el centro sanitario aún visiblemente debilitado, ayudado por un bastón, con drenajes en las heridas y consciente de que comenzaba ahora una recuperación larga y exigente. Sin embargo, antes de retirarse a su finca sevillana para iniciar su rehabilitación física, el diestro tenía claro cuál debía ser su primera parada. En lugar de dirigirse directamente a su refugio privado en Gerena, Roca Rey quiso cumplir con un gesto cargado de simbolismo, fe y tradición taurina: visitar a la Virgen de la Estrella en Triana, uno de los enclaves religiosos más venerados de Sevilla y un lugar profundamente ligado a su espiritualidad personal.

Ubicada en la calle San Jacinto, en pleno corazón del barrio de Triana, la Capilla de la Estrella es mucho más que un templo para los sevillanos. Sede de una de las hermandades más emblemáticas de la ciudad, fundada en 1560, este santuario representa un espacio de fe, tradición y refugio espiritual donde generaciones de devotos han acudido en busca de protección. Allí se encuentra María Santísima de la Estrella Coronada, conocida popularmente como La Valiente, una de las imágenes marianas con mayor arraigo popular en la capital andaluza. La actual capilla, bendecida en 1976, se ha consolidado como uno de los grandes referentes cofrades de Sevilla, especialmente durante la Semana Santa, cuando su salida procesional desde Triana es uno de los momentos más esperados.

Para Roca Rey, cuya vinculación con Sevilla va mucho más allá de los ruedos, este lugar tiene un significado especial. No resulta extraño que, aún convaleciente y con movilidad reducida, eligiera este enclave como su primer destino tras abandonar el hospital. Fiel a una tradición no escrita entre los grandes maestros del toreo, el peruano buscó en la Virgen de la Estrella esa fortaleza interior necesaria antes de iniciar el largo proceso de recuperación. «Viene la parte dura de la recuperación que es la rehabilitación, pero contento”, señaló al salir del hospital. «Tuve mucha suerte con el tema de las arterias, pero hay muchos destrozos musculares y todo depende de la fisioterapia. Mañana empiezo con ella para rehabilitarme y espero estar cuanto antes», añadió.

Esta no es la primera vez que Andrés Roca Rey acude a este templo antes de compromisos importantes en Sevilla, pero en esta ocasión el gesto cobra una dimensión aún mayor: agradecer haber superado uno de los episodios más delicados de su trayectoria profesional.

Tras ese momento de recogimiento, el diestro se trasladó a La Consentida, su espectacular finca en Gerena, donde ahora afronta su recuperación. Esta propiedad de diez hectáreas, concebida como un auténtico santuario privado, combina la esencia del cortijo andaluz con todas las comodidades de una gran residencia de campo. Fachadas encaladas, tejas tradicionales, extensos jardines, piscina, amplios porches y una plaza de toros propia convierten este espacio en el refugio perfecto para el descanso y la rehabilitación. Alejado de la presión mediática y rodeado de naturaleza, Roca Rey encuentra en este enclave la tranquilidad necesaria para reconstruirse física y mentalmente. La finca, además de ser símbolo de su éxito, representa su conexión absoluta con el mundo taurino y con un estilo de vida marcado por la disciplina, el esfuerzo y la tradición.