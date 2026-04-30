Esta miniserie de Netflix de 6 partes ha sido vista más de 70 millones de veces: El thriller está protagonizado por una leyenda de Hollywood

La «gran N roja» está brillando en un 2026 que está manteniendo un nivel de estrenos imparables. Quizás todavía no hemos encontrado fenómenos de audiencia y crítica como Adolescencia, pero desde luego, la aparición de seriales como El y ella o Salvador están otorgándole a los espectadores la dosis mensual de contenido viral necesaria para que estos, sigan manteniendo la que es una de las suscripciones más caras del mercado. Hoy en cambio, no recomendamos una novedad, sino la miniserie de Netflix que está de plena actualidad debido a la realidad política de nuestros tiempos: el thriller protagonizado por Robert De Niro, Día cero.

Con sólo seis episodios, esta ficción estrenada hace poco más de un año se convirtió en poco tiempo en uno de los proyectos originales más vistos de la plataforma. No es para menos. La creación Eric Newman (Griselda), Michael Schmidt (videojuego Saints Row) y Noah Oppenheim (Una casa llena de dinamita) fue un éxito desde su estreno y ahora, con la realidad de una política internacional repleta de tensiones, conflictos bélicos y magnicidios incluidos, Día Cero todavía respira vigente con un argumento que, hace unos años, habría sido catalogado como un material distópico improbable en nuestros días. No obstante ¿de qué trata realmente esta miniserie de Netflix y por qué es el mejor thriller creado por la compañía?

La miniserie más adictiva de Netflix: Robert De Niro en clave «thriller»

La sinopsis de Día Cero nos pone en la piel de George Mullen (De Niro), un ex presidente al que el gobierno saca del retiro para iniciar una investigación interna. Su misión no es otra que la de encontrar a los responsables de un ciberataque que ha paralizado cientos de instituciones clave, causando por el camino miles de muertes.La conspiración inicial apunta a un ataque externo, pero ¿y si el atentado digital se ha perpetrado desde los propios Estados Unidos?

La miniserie de Netflix parte de una premisa tan aterradora como plausible: la seguridad ya no parece una garantía inquebrantable y los telediarios son en sí mismos casi un thriller rutinario.

Día Cero cosechó en su momento unos datos de audiencia espectaculares. Desde su llegada al terminal, su media docena de capítulos han acumulado 70 millones de espectadores. Junto al dos veces ganador del premio de la Academia, la trama concentra a toda una serie de roles interpretados por nombres de peso en la industria. Desde Jesse Plemons a Connie Britton, pasando por Matthew Modine a Clark Gregg. El resto del reparto secundario se completa con Lizzy Caplan, Joan Allen, Angela Bassett, Gaby Hoffmann y Bill Camp.

Conspiración, tensión y desinformación

A grandes rasgos, Día Cero se ha estrenado en unos tiempos idóneos para un relato de estas características. Con un De Niro que aporta el peso y la sobriedad suficientes como para dotar de carácter a un planteamiento repleto de giros que nos arrastra casi a ver de una sola tirada todos los capítulos.

Sin inventar nada nuevo, el trabajo de Newman, Schmidt y Oppenheim es perfecto para un despreocupado maratón de fin de semana en casa. Porque, por lo menos, sabemos que este conflicto de espionaje y entramados que atentan contra la seguridad global sí que es, en este caso, pura ficción.