El thriller psicológico que acaba de llegar a Netlix y está triunfando: hora y media de tensión asegurada

Las historias de supervivencia últimamente son un filón dentro del catálogo del estudio californiano. Hace algunas semanas, la plataforma liderada por Ted Sarandos y Greg Peters rescataba Embestida de la cancelación de Sony Pictures, logrando por el camino un éxito absoluto en un relato donde los personajes debían intentar escapar de unos inagotables tiburones. Ahora, Netflix ha elevado la apuesta adrenalínica con Depredador dominante, el filme protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton que ya es el número uno en el ranking global de la compañía.

Para su estreno más ambicioso de abril, el terminal ha apostado por la solvencia narrativa de Baltasar Kormákur, un realizador que ha demostrado en reiteradas ocasiones desenvolverse a las mil maravillas en este terreno con producciones como Everest (2015) o The Deep (2012). Aunque quizás el director islandés nunca tuvo la presencia de una estrella de la industria como la ganadora del Oscar por Monster (2003). La artista sudafricana vuelve a convertirse en un referente para el servicio de streaming, tras éxitos como La vieja guardia (2020). ¿Y quién mejor para este duelo interpretativo que el siempre camaleónico Taron Egerton? El británico también sigue de racha en su asociación con la marca, dos años después de Equipaje de mano, la película que a día de hoy sigue siendo el tercer largometraje más visto en la historia de Netflix, acumulando 172 millones de visualizaciones. Una mezcla actoral explosiva en un título al que todavía le queda un largo recorrido por delante, pues su crecimiento viral no ha hecho más que comenzar.

Netflix rompe la audiencia con ‘Depredador dominante’

Atendiendo a la sinopsis oficial de Netflix, Depredador dominante nos presenta a Sasha, una mujer amante de las aventuras que viaja a Australia como terapia para hacer frente a un trágico duelo personal. Allí creía que encontraría la paz, pero termina dándose de bruces con Weston (Egerton), un implacable hombre que se dedica a cazar humanos por puro deporte.

En el elenco del proyecto, Theron y Egerton aparecen rodeados de otras figuras conocidas por el gran público, como Eric Bana, Zachary Garred, Caitlin Stasey y Matt Whelan, entre otros.

El trabajo de Kormákur funciona como un thriller directo, con un ritmo y tensión que sacuden al espectador durante su poco más de hora y media de duración. Por ello y sin querer ser un gran filme, Depredador dominante cumple las expectativas para todos aquellos amantes del cine de videoclub. Un sota, caballo y rey en el esquema clásico de los productos hollywoodienses, cuyo impacto en la audiencia de la «gran N roja» ha sido el de acumular en una semana más de 38 millones de visualizaciones y ser la película nº1 en 82 países.

Así está el ranking global de la compañía

Por el momento, este es el Top 10 de largometrajes (de habla inglesa) más vistos de Netflix tras la llegada de Depredador dominante el pasado 24 de abril: