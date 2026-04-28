El thriller de Netflix que ya es top 1 en 90 países y que no te puedes perder: te va a dejar pegado a la televisión

Cuando hablamos del auge del streaming, siempre pensamos en términos modernos y en ese inevitable cambio de paradigma en el consumo audiovisual. Los espectadores ven las series y películas desde aplicaciones y pantallas que no dan tregua al estímulo constante dentro de lo que casi parece un ejercicio de alarde de innovación narrativa. Pero ¿representan una novedad real para la industria la mayoría de los estrenos de las plataformas? La serie B antes se veía de forma residual en los videoclubs y hoy se vende como auténtico pedigrí fílmico en los abanicos de contenidos de las grandes majors. Por eso, no es de extrañar el éxito de Netflix con su versión actualizada de Sharknado (2013): los tiburones bucean a sus anchas en la absurda, sangrienta e indudablemente divertida Embestida.

Dirigida por el realizador noruego Tommy Wirkola, esta cinta de supervivencia y catástrofes iba a ser en realidad un proyecto de Sony Pictures dirigido a las salas de cines. Sin embargo, y con el riesgo financiero de fracasar en la cartelera, el estudio decidió vender los derechos a la «gran N roja», recuperando de esta forma lo invertido y ofreciéndole a la marca líder del mercado de vídeo bajo demanda, un filón destinado a brillar bajo el amparo poco exigente de una comunidad de suscriptores que han abrazado de lleno este disparatado planteamiento de un director acostumbrado a vivir en el absurdo.

Wirkola es responsable de dislates a la altura de Zombis nazis (2009), Hansel y Gretel: Cazadores de brujas (2013) o Noche de paz (2022). Ahora, Netflix vuelve a demostrar una gran capacidad para comprender las necesidades y reclamos de su público objetivo, ofreciendo una historia de tiburones abiertamente desenfadada y logrando que Embestida sea la película Nº1 en 82 países, con 34 millones y medio de visualizaciones sólo en esta semana.

Netflix apuesta por los tiburones: ‘Embestida’ es el estreno «serie B» del año

El argumento nos sitúa en Annieville, un pueblo costero de Estados Unidos que se ve diezmado por los efectos devastadores del huracán Henry. La tormenta, de categoría 5, golpea al condado con una fuerza devastadora, hasta el punto de provocar una inundación masiva que en pocos minutos sumerge las calles y casas.

Por si esto fuera poco, la apuesta de Netflix va un paso más allá, con el peligro añadido de unos tiburones voraces que nadan a su antojo y que son, sin duda, la principal amenaza a la que se enfrentan los protagonistas de Embestida. Los entornos domésticos y los lugares del día a día se convierten de golpe en un ecosistema de caza frente a unos personajes que tratarán de sobrevivir cueste lo que cueste.

En el casting principal aparecen Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Whitney Peak (Molly’s Game), Gemma Dart (Juego sucio), Stacy Clausen (Espíritu libre) y el dos veces nominado al premio de la Academia, Djimon Hounsou (En América).

La líder mundial de la plataforma

Con los números actuales de Embestida, así queda a día de hoy el top 10 global de Netflix en la categoría de películas de habla inglesa: