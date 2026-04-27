Charlize Theron arrasa en Netflix con este thriller de supervivencia: una hora y media de cine intenso y brutal

Hay títulos que nacen para brillar en Netflix y uno de ellos es la última aventura agónica que ha protagonizado Charlize Theron. Nos referimos, claro está, a Depredador dominante (Apex), un thriller en el que la actriz sudafricana vuelve a hacer gala de una gran implicación física a lo largo de un tour de force turbio en el que debe luchar por su vida en mitad de la naturaleza australiana. Pero ¿qué podemos esperar realmente de este juego sádico del gato y el ratón en el que la estrella debe enfrentarse a un oscuro y sádico perseguidor?

Estrenada el pasado 24 de abril, Depredador dominante concentra todas las virtudes del cine del islandés Baltasar Kormákur. El cineasta ha destacado a lo largo de su carrera por dirigir historias cargadas de acción dando el salto a Hollywood con producciones de la talla de Contraband (2012) o 2 Guns (2013), y repitiendo esa figura temática recurrente del hombre contra la naturaleza en Everest (2015) o La bestia (2022). Ahora, tras confrontar a sus personajes contra las duras condiciones meteorológicas del Himalaya o a poner cara a cara a Idris Elba contra un feroz león en África, Kormákur pone el foco en una Charlize Theron que debe intentar salir ilesa de una persecución agónica en la que su depredador más temible en esta cinta de Netflix, no camina sobre cuatro patas ni la aceche como alimento. Vivir o morir se convierte en un peligroso deporte donde es una presa por el puro divertimento de un imparable cazador.

¿De qué trata ‘Depredador dominante’?

La trama de Depredador dominante se centra en Sasha, una mujer amante de las aventuras que decide adentrarse en la naturaleza australiana para lidiar con un profundo duelo personal. Sin embargo, lo que iba a suponer un espacio de paz para reencontrarse consigo misma se convierte, de golpe, en una expedición por la supervivencia cuando un asesino la aceche tras haberla escogido como presa en un juego mortal.

Con momentos de gran tensión y muestras de violencia extrema en su hora y media de duración, Depredador dominante concentra su principal atractivo en el duelo corporal y físico de Theron con su rival, encarnado con solvencia por un Taron Egerton (Kingsman) que nunca nos había transmitido tanto miedo. La ganadora del Oscar realizó gran parte de sus acrobacias y escenas de riesgo, por lo que las secuencias de persecuciones, saltos y movimientos en estos exteriores rodados en Nueva Gales del Sur poseen una gran verosimilitud al ver a la propia intérprete enfrentándose a dicho desgaste. Aparte de estos dos grandes actores, el reparto secundario se completa con Eric Bana, Zachary Garred, Caitlin Stasey, Aaron Pedersen, Matt Whelan y Duncan Fellows, entre otros.

Charlize Theron vuelve a brillar en Netflix

Al ser un producto enfocado al puro entretenimiento y contando con el protagonismo de una referencia actoral como la de Charlize Theron, es de esperar que Depredador dominante termine arrasando en el Top 10 de Netflix. No sería la primera sinergia exitosa de Theron con la major californiana, pues esta antes protagonizó las dos entregas de La vieja guardia, acumulando millones de reproducciones dentro del catálogo del terminal.

Por su parte, Egerton es el protagonista de Equipaje de mano, la tercera cinta de habla inglesa más vista de la historia de Netflix.