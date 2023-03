Taron Egerton sigue dejando claro que no va a ser el nuevo James Bond: «No creo que sea la elección correcta para eso»

Es un fenómeno que sucede cada cierto tiempo, pero cuando pasa es un debate nacional. No, no nos referimos a la lista de Sight and Sound, sino al casting para encontrar al nuevo James Bond. Sin tiempo para morir fue la despedida definitiva de Daniel Craig de la franquicia y aunque, desde MGM (Metro Goldwyn Mayer) y la familia Broccoli no tienen ninguna prisa en el nuevo reboot del agente 007, la lista de nombres y rumores no ha hecho más que crecer desde la misma promoción de la última película. Descartando que vaya a ser una mujer o un actor joven, rostros como el de Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hiddelston o Tom Hardy han sonado con fuerza, pero los que más se han nombrado han sido tanto Aaron Taylor Johnson como Taron Egerton, aunque este último ya ha dicho en varias ocasiones que no está interesado en el papel.

El nominado al Globo de Oro por Rocketman, le explicó a The Telegraph que entre otras cosas no podía mantener el tipo de cuerpo ejercitado que necesita el papel: “No creo que sea la elección correcta para eso. Tienes que ser consistentemente escultural para ser ese tipo. Y eso es algo por lo que sigo luchando. Siempre he luchado por mi peso”. Después, Egerton reflexionó sobre lo que supone ocupar el rol creado por Ian Fleming, aparte de aparecer cómo no en las cintas. “Es un poco como ser un embajador de la marca además de ser un actor” señalaba el de Cheshire, sabiendo de sobra que meterse en el esmoquin del espía supone una larga dedicación.

Los problemas de ser James Bond

Ocupar el papel que figuras de la talla de Pierce Brosnan o Sean Connery han protagonizado es un sueño para la gran mayoría de actores. Una entrada directa en la historia y el reconocimiento mundial de un título que tiene ciertas ínfulas de mitomanía nobiliaria. No obstante, no es oro todo lo que reluce entre los útiles gadgets de Bond, una circunstancia que Egerton conoce de primera mano y que supone un intenso compromiso a la larga: “Estoy seguro de haber leído que Barbara Broccoli (la productora) dijo que es un compromiso de 15 años”, decía Egerton al medio.

Independientemente de las complicaciones, el actor aclaró que no había existido ninguna llamada telefónica. Por su parte, Broccoli aseguró que les está llevando tiempo materializar de nuevo al caballeroso héroe porque el papel necesita “una reinvención”. Egerton estrenará el próximo 31 de marzo Tetris en Apple TV, la historia real de cómo el juego ruso terminó convirtiéndose en el icono atemporal que conocemos hoy en día.