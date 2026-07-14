La reflexión de Arturo Pérez-Reverte, escritor (74 años): «Cualquiera que haya leído Historia de España sabe que aquí hemos sido todos igual de hijos de puta»

Arturo Pérez-Reverte nunca ha rehuido la polémica. El novelista, periodista y miembro de la Real Academia Española es conocido tanto por sus exitosas novelas como por sus opiniones directas sobre la sociedad, la política y la historia. Entre sus reflexiones más comentadas destaca una especialmente contundente: «Cualquiera que haya leído Historia de España sabe que aquí hemos sido todos igual de hijos de puta». Con esta frase, pronunciada en una entrevista para explicar su visión del pasado español, el escritor defendía que ningún periodo histórico ni ningún bando pueden considerarse completamente inocentes y que solo un análisis riguroso permite entender la complejidad de los acontecimientos.

Estudiar la historia sin prejuicios

Lejos de ser una provocación, Arturo Pérez-Reverte utiliza esta expresión para denunciar las interpretaciones simples de la historia de España. El autor sostiene que todas las épocas han estado marcadas por conflictos, abusos de poder, guerras, traiciones y enfrentamientos, por lo que considera un error convertir el pasado en un relato de héroes absolutos y villanos permanentes.

A lo largo de su trayectoria, el escritor ha insistido en que conocer la historia ayuda a comprender mejor el presente. En numerosas entrevistas ha explicado que una sociedad que desconoce su pasado está condenada a repetir errores y a dejarse llevar por discursos basados más en las emociones que en los hechos documentados.

Una trayectoria marcada por la historia

Antes de convertirse en uno de los novelistas españoles más leídos, Arturo Pérez-Reverte trabajó durante más de dos décadas como reportero de guerra. Cubrió conflictos internacionales en países como Líbano, Bosnia, El Salvador o la antigua Yugoslavia, experiencias que marcaron profundamente su manera de entender la condición humana y los conflictos políticos.

Como ocurre con muchas de las declaraciones del escritor, esta reflexión ha generado diferentes opiniones. Para unos, resume la complejidad de la historia española y, para otros, su tono provocador resulta excesivo. Sin embargo, más allá de la expresión utilizada, el mensaje de fondo permanece vigente, ya que conocer el pasado exige leer, contrastar fuentes y aceptar que la historia de cualquier país está formada por luces y sombras. Solo desde ese análisis crítico, defiende Pérez-Reverte, es posible comprender el presente y afrontar el futuro con una mirada más madura y menos condicionada por los prejuicios.