Adiós a la pedicura roja: los nuevos colores de moda que vas a ver sin parar este verano en España

Ya va siendo hora de pensar en los colores de la manicura y la pedicura que vas a lucir este año. tanto para la playa como para la piscina, y en las noches de más calor cuando necesitas tus sandalias o planas o de cuña, hay colores especiales para que la pedicura luzca con mayor elegancia. Veamos los mejores tonos que puedes llevar.

Las grandes marcas ponen de manifiesto que el rojo no pasa de moda pero no se ve tanto. Y entran en escena nuevos tonos como los que se llevan esta primavera, los pasteles que siempre quedan bien, como los verdes, amarillos y azules. Mientras que los plateados son indicadas para la fiesta o porque te apetece verte bien, diferente y con toques que deslumbran.

Los tonos de pedicura que llevarás esta temporada

Según Vitry, la manicura es un complemento que ocupa un puesto importante, tanto en la rutina de maquillaje, como en la forma de expresarse y vestirse. Es un atributo más de estilo que cobra un protagonismo clave a la hora de expresar emociones, estados de ánimo y personalidad.

A través de colores, formas y acabados, las uñas se convierten en un lenguaje silencioso que acompaña a cada look y comunica tanto como un labial o una prenda bien elegida, consolidándose como un gesto estético que va mucho más allá de lo meramente decorativo.

Milky Blue Glow

Semilac tiene un esmalte esencial para las amantes de las manicuras y pedicura naturales: delicado, fresco y con un efecto de brillo saludable. Se puede usar de dos maneras: como acabado sobre una base transparente para lograr un aspecto natural y pulido, o como capa superior sobre el color para aportar un brillo sutil.

Nude Pink Glow

La misma marca ofrece este tono rosa-beige intenso, enriquecida con sutiles partículas opalescentes rosadas que aportan un efecto luminoso a las uñas. Este esmalte es la combinación perfecta de profundidad y luminosidad: una manicura natural en una versión ligeramente más expresiva, pero sin perder su elegancia.

Azul pastel

En Siberia recomiendan el azul pastel, un color delicado que transmite frescura y elegancia. Tonos como baby blue o azul cielo se convierten en una opción ideal para manicuras minimalistas o diseños florales suaves.

Amarillo

Un toque de color más vibrante, el amarillo se posiciona como uno de los grandes protagonistas. Se trata de un tono que puede ser luminoso y jugoso o más suave tirando a mantequilla que aporta energía y personalidad a la manicura.

Verdes primaverales

Desde Siberia Salon también destacan los verdes primaverales, que abarcan una amplia gama desde el verde menta hasta el verde salvia o musgo. Estas tonalidades evocan la naturaleza y aportan una sensación de frescura que encaja perfectamente con la estética de la temporada.

Frambuesa

Cherry Pop es un tono rosa frambuesa lleno de energía que aporta un auténtico estallido de color y energía positiva. Inspirado en la tendencia de belleza dopamina, fomenta la expresión personal a través de tonos alegres y vibrantes. El esmalte se extiende suavemente, creando una superficie brillante y duradera resistente a los daños. Este tono es atrevido, vivo y juvenil, en base a los expertos de Semilac.

Neon Orange

es una explosión de energía en su versión veraniega más jugosa. Un naranja intenso y saturado con un toque neón que ilumina al instante las manos y llama la atención. Este tono combina a la perfección con la piel bronceada, el blanco y los looks minimalistas, aportando un toque atrevido.

Lila

Este color está siendo de los más demandados en los salones de uñas, ya que aporta luminosidad y elegancia, además de que podemos encontrarlo en diferentes tonalidades y acabados.

Lavender Haze

Un tono rosa pastel claro con un delicado matiz lavanda. Este esmalte dispone de una consistencia cremosa y un acabado uniforme, además de ofrecer una alta pigmentación. Es un color ideal para las que buscan una manicura minimalista y diferente, de Semilac.

Bases naturales prácticamente sin color

Desde Masglo especifican que manicura y pedicura para esta temporada se basa en la libertad de combinación: bases naturales, acabados brillantes, contrastes suaves o apuestas más atrevidas que convierten cada manicura en una declaración de estilo única.

Con la amplia gama de tonos de Masglo, esta tendencia se transforma en un lienzo creativo donde cada persona puede diseñar su propia versión del “Micro French”, desde lo más delicado hasta lo más sofisticado.

La clave del “Micro French” está en el equilibrio: si la línea es demasiado gruesa, pierde el efecto minimalista. Trabaja siempre con poca carga de producto y construye la línea en una sola pasada fluida para lograr ese acabado “clean girl” tan deseado.