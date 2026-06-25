La Reina Letizia, consternada por los terremotos en Venezuela: «España ya ha ofrecido su ayuda»

La Reina Letizia ha querido trasladar un mensaje de preocupación, solidaridad y apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos que han sacudido el país en las últimas horas, una tragedia que ha dejado al menos una treintena de fallecidos y numerosos daños materiales, y que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante la posible evolución de las labores de rescate.

Las declaraciones se han producido este jueves 25 de junio en Madrid, durante su asistencia al 15º aniversario de la revista Ethic, celebrado en la sede de la Fundación Ortega-Marañón. Un acto que reunía a destacadas figuras del ámbito político, cultural y periodístico, y que estaba centrado en la reflexión sobre el pensamiento crítico, el pluralismo y la necesidad de fortalecer el diálogo en un contexto social marcado por la polarización. Sin embargo, la actualidad internacional ha marcado parte de la intervención de la Reina ante los medios de comunicación, que ha querido detenerse para expresar su inquietud ante lo ocurrido en el país latinoamericano.

«El Rey está volando hacia México y, como muchos ciudadanos de este país, está y estamos preocupados después de esos dos terremotos de Venezuela que han dejado fallecidos y todo ese destrozo por la tragedia», ha señalado doña Letizia, en referencia al viaje oficial de Felipe VI, que en estos momentos se dirige a México dentro de una agenda institucional que incluye encuentros diplomáticos y su asistencia a un partido del Mundial de fútbol. En sus palabras, la Reina ha subrayado el impacto humano de la catástrofe y la incertidumbre que rodea las próximas horas, a la espera de nuevas informaciones desde el terreno.

La monarca también ha hecho alusión al papel de España en la respuesta internacional ante la emergencia. Según ha explicado, el país ya ha ofrecido su ayuda y se encuentra a la espera de poder coordinar la colaboración en las tareas de rescate y asistencia humanitaria. «España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío para el rescate de las personas», ha afirmado, poniendo el acento en la complejidad de la situación y en la necesidad de una respuesta organizada y sostenida en el tiempo.

Estas declaraciones se suman al comunicado difundido por la Casa de S.M. el Rey, en el que los monarcas trasladan su «solidaridad, cariño y apoyo» al pueblo venezolano, así como su acompañamiento a las víctimas y a sus familias en estos momentos de dolor.

El evento de la revista Ethic ha reunido a personalidades como el expresidente del Gobierno Felipe González, el escritor Sergio del Molino o los periodistas Ana Pastor y Rubén Amón, en un diálogo sobre los retos del periodismo, la democracia y el espíritu de la Transición. Un encuentro que ha puesto de relieve la importancia del debate público y la reflexión intelectual en tiempos de incertidumbre global.