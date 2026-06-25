Dos terremotos causan al menos 32 muertos y más de 700 heridos en Venezuela. Las imágenes muestran el terror que han vivido los ciudadanos venezolanos, quienes han visto cómo su vida cambiaba de la noche a la mañana: casas y edificios derrumbados, comercios hundidos, colapso en las calles y familias destrozadas. La catástrofe ha dejado, además, muchas estructuras en riesgo de colapsar.

Este jueves, miércoles 6 de la tarde en Venezuela, dos seismos, el primero de magnitud 7,2 en la escala de Richter y el segundo de 7,5, seguidos de una veintena de réplicas, han sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas. Por el momento, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia para garantizar la seguridad del país y atender a los afectados por esta catástrofe sísmica.

Rodríguez ha informado durante su comparecencia que los estados más afectados son los de Miranda, La Guaira, donde se ha procedido a cerrar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por graves daños. Así como Aragua, Carabobo y Falcón. Las instituciones gubernamentales han confirmado que en todos los estados afectados por el seísmo hay «muchas estructuras que están en riesgo de colapsar».

La mandataria venezolana también ha informado que los sistemas de metro y ferrocarril han quedado totalmente suspendidos para «poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada» y que «no habrá clases los siguientes días de esta semana». Solamente quedarán en activo las actividades o servicios que sean esenciales.

Donald Trump ofrece ayuda a Venezuela

En cuanto a la atención sanitaria, Delcy Rodríguez ha asegurado haber activado «toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos», al tiempo que ha extendido sus condolencias a «quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar».

Las cifras de magnitud citadas por Rodríguez han sido respaldadas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de «un doble evento» en el estado de Yaracuy, con un terremoto «precursor» de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual ha antecedido al «sismo principal» de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que Washington está «preparado para ayudar» a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades.