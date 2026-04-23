Un Día del Libro diferente: cuatro novelas no muy conocidas que son auténticas obras de arte

Este jueves 23 de abril es el Día Internacional del Libro y desde las recomendaciones literarias de OKDIARIO te proponemos algo original. En una época en la que los éxitos editoriales se miden por la publicidad y las reseñas en redes sociales, hay muchas obras maravillosas que se quedan aparcadas y es injusto. Es por ello que, en esta ocasión, os traemos cuatro novelas que son auténticas obras de arte y que no están haciendo el ruido que merecen. No os arrepentiréis si las leéis o las regaláis.

‘Tener la carne’ de Carla Nyman

Sinopsis: Una chica ha matado a su novio con la ayuda de su madre. Es verano y el calor aprieta en la costa de Almería mientras pasean su cadáver en una silla de ruedas. Tomando el sol y bebiendo cócteles en garitos de playa acompañadas del muerto, la hija llama insistentemente al juez que tal vez podría instruir su caso para ponerle las cosas fáciles: son culpables y está dispuesta a contarle con todo detalle cómo lo han matado y por qué. Pero el juez no contesta y salta el buzón de voz.

Opinión: Este libro es una locura. Recuerda al Almodóvar primerizo, al transgresor. Tiene humor, pero incomoda mucho. Un viaje casi alucinógeno sobre los traumas heredados y el papel de la mujer en la sociedad actual. Perfecto para aquellos que se atrevan con la literatura de autor más vanguardista.

‘Los chicos del valle’ de Philip Fracassi

Sinopsis: Orfanato para niños de San Vincente. Principios del siglo XX, en un remoto valle de Pensilvania. Bajo la atenta mirada de varios sacerdotes, treinta chicos trabajan, se instruyen y rinden pleitesía al Señor. Viven sus vidas de forma metódica y se llevan bien a pesar de tener personalidades y pasados diferentes. Peter Barlow, huérfano desde la infancia, ha hecho una nueva vida entre sus muros y, a medida que se acerca a la edad adulta, echa la vista atrás y ve que ha conseguido un grupo de amigos, un futuro, una familia… Una noche de tormenta, un grupo de hombres llega hasta las puertas del orfanato, uno de ellos, malherido, con el cuerpo cubierto de símbolos extraños grabados en su piel. Tras su muerte, se libera un antiguo mal, y pronto, los chicos, empiezan a actuar de forma diferente… Ahora, Peter y aquellos a los que consideraba sus hermanos, deben elegir bando, sabiendo que sus vidas, y tal vez sus almas, están en juego.

Opinión: Me encanta el terror, pero pocos libros me han dado miedo de verdad. Con este no he pegado ojo. Es goro, bestia y lleno de tensión. Lo mejor es que te enamoras de los personajes y eso tiene un precio. Ideal para regalar a los que les vayan las emociones muy fuertes y sean fanáticos del género.

‘Los interesantes’ de Meg Wolitzer

Sinopsis: Estamos en 1972 en un campamento de verano en las afueras de Nueva York y asistimos a la conversación de seis amigos en la que todos, menos Julie, son hijos de familias acomodadas de Manhattan. En ese momento de la adolescencia, todos se encuentran llenos de talento y se sienten únicos e interesantes. Con el tiempo llegará la edad adulta y el momento de asumir la realidad.

Los interesantes seguirá a cada uno de ellos durante cuarenta años: sus triunfos y fracasos, sus relaciones, sus familias, sus amores y la vivencia de la muerte de los seres queridos, realidades que les irán mostrando lo que de verdad importa en la vida.

Opinión: El libro perfecto para regalar a cualquier amigo. Es un canto maravilloso para todos los que valoramos la amistad. Una novela entretenida y emocionante con unos personajes que se quedan a tu lado para siempre.

‘Los hijos dormidos’ de Anthony Passeron

Sinopsis: En la década de los ochenta, la extensión del consumo de heroína y la epidemia de sida causaron estragos en una generación de jóvenes de Europa y Estados Unidos. Cuarenta años después de que su tío Désiré muriera de sida, el escritor francés Anthony Passeron decidió indagar sobre el silencio familiar que rodea a su muerte y sobre la propia epidemia. El resultado es este libro, a caballo entre la crónica, las memorias y la novela, en el que el autor entrelaza dos relatos: la irrupción del virus en una familia de un pequeño pueblo del Mediodía francés —la suya— y la lucha contra el patógeno en los hospitales franceses y norteamericanos. Los hijos dormidos cuenta la apasionante investigación científica desarrollada en torno al virus y nos habla también de la soledad que sufrieron los enfermos y sus familias cuando aún no se conocía bien la naturaleza de esta enfermedad, en una época en la que imperaba la negación y muchos de los pacientes fueron tratados como parias.

Opinión: Mi libro favorito de los últimos años. Una obra cumbre que mezcla crónica periodística con relato íntimo. Un regalo imprescindible que enseña y emociona sin igual.