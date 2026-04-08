Mis joyas de la semana: dos libros preciosos que te harán sentir bien

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO aconsejo dos libros preciosos que me han conquistado y que, seguro, te harán sentir mejor contigo mismo. El primero es una pequeña joya que narra el crecimiento de un adolescente que no entiende el mundo que le rodea y los demás tampoco le comprenden a él. El segundo es una epopeya familiar y una historia de amor que te hará viajar y escapar de tu realidad. Dos novelas muy diferentes entre sí, pero que, al final, hablan de lo mismo: la necesidad del ser humano de ser escuchado y de no estar solo.

‘Algún día este dolor te será útil’ de Peter Cameron

Sinopsis: James Sveck, el narrador de esta novela, es un adolescente inteligente y precoz, ha terminado el colegio y durante el verano trabaja en la galería de arte que su madre tiene en Manhattan y en la que casi nunca entra nadie. Pese a haber sido admitido en la prestigiosa Universidad de Brown, no está seguro de querer ir; lo que de verdad le gustaría es comprarse una casa en el campo y pasarse el día leyendo, sin ser molestado; detesta relacionarse con gente de su edad, a la que evita y con la que piensa que no tiene nada en común.

Opinión: Un adolescente especial vagando por las calles de Nueva York mientras analiza el mundo que le rodea. La premisa, obviamente, recuerda a El guardián entre el centeno, obra con la que tiene muchos puntos en común, aunque, a diferencia del clásico de Salinger, Algún día este dolor te será útil es mucho más luminosa y optimista, pero no por ello cursi o superfluo; al revés. Peter Cameron habla con una elegancia superior de la salud mental y de cómo encajar en un entorno que no entendemos.

‘La soledad de Sonia y Sunny’ de Kiran Desai

Sinopsis: Cuando Sonia y Sunny se encuentran por primera vez en un tren nocturno, la atracción entre ellos es inmediata, pero ambos recuerdan con incomodidad que sus abuelos intentaron emparejarlos años atrás, una torpe intromisión que solo sirvió para alejarlos.

Sonia, aspirante a novelista, ha vuelto a la India tras sus estudios en las montañas nevadas de Vermont, atormentada por el posible hechizo que un artista lanzó sobre ella cuando buscaba inspiración e intimidad. Sunny, periodista en apuros instalado en Nueva York, intenta escapar de su dominante madre y del caos de su belicosa familia. Ambos, inseguros de su futuro, emprenden juntos la búsqueda de la felicidad mientras se enfrentan a las múltiples formas de alienación del mundo moderno.

Opinión: Hace unas semanas estaba muy bajo de ánimo y acudí a mi librera de confianza (qué importantes son los libreros) para que me recomendase una novela que me hiciera viajar. Necesitaba una historia bien escrita, con profundidad, pero que supusiera una válvula de escape. Quería adentrarme en otro mundo y no pensar en la realidad. Así conocí a Kiran Desai y esta maravilla que es La soledad de Sonia y Sunny. Me queda poco para terminarlo y sigo viviendo junto a estos personajes inolvidables y en ese universo tan realista como fascinante. Una maravilla.