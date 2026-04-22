Actividades en Madrid por el Día del Libro: eventos y mejores planes para el 23 de abril

El Día del Libro se celebra mañana 23 de abril, pero en ciudades como Madrid parece que toda esta semana está dedicada a los libros. Por ello, son muchos los planes y actividades que podemos preparar y de hecho, realizar incluso antes de que llegue el Jueves. Planes además para todas las edades con los libros como protagonistas y destacando sobre todo, LIBROMAD que es el nuevo festival literario con firmas de autores, talleres y mucho más así que será bueno tomar nota de todo lo que nos espera para este Día del Libro.

Y es que no se trata solo de acudir a una librería o comprar un libro, sino de vivir la literatura de otra manera. Madrid lleva años ampliando esta celebración y lo que antes se concentraba en un solo día ahora se reparte durante toda la semana, por barrios, bibliotecas, centros culturales e incluso plazas al aire libre donde la lectura se mezcla con música, teatro o actividades pensadas para compartir. Además, este 2026 tiene un valor añadido ya que se cumple el centenario del Día del Libro en España y eso se nota en una programación más amplia, más participativa y también más diversa. Desde encuentros con autores hasta lecturas colectivas o planes familiares, el 23 de abril vuelve a ser una de esas fechas en las que los libros cobran protagonismo y nosotros lo podemos celebrar con estos planes y actividades.

LIBROMAD y el Día del Libro en Madrid

La gran novedad de este año es LIBROMAD, un festival que nace con la intención de dar un paso más en la celebración del libro y convertirla en una experiencia que va más allá del propio 23 de abril. Durante varios días, del 23 al 26, la Comunidad de Madrid se llena de actividades que conectan a lectores con autores, librerías y espacios culturales.

En LIBROMAD podrás encontrar talleres, exposiciones, encuentros y lecturas, pero no sólo eso ya que la programación incluye formatos más abiertos que buscan sacar los libros de su entorno clásico. En total, más de 400 actividades repartidas por cerca de un centenar de municipios, con la participación de cientos de autores, librerías y bibliotecas.

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar en Plaza de España, donde se celebrará un gran encuentro con lectura colectiva, música en directo y actividades para todos los públicos. A eso se suma una pequeña feria del libro, firmas de autores y una zona pensada para pasar allí varias horas sin prisa.

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Actividades y planes en Madrid por el Día del Libro

Además de LIBROMAD, el Día del Libro en Madrid se reparte con una programación se reparte por la ciudad, lo que permite encontrar planes en casi cualquier distrito. Y uno de los clásicos que no falla es la lectura de El Quijote. Varias ferias y bibliotecas organizan lecturas públicas en las que cualquier persona puede participar, aunque sea durante unos minutos.

También hay teatro, como las representaciones inspiradas en textos clásicos, que acercan la literatura desde el escenario. Y, por supuesto, no faltan las presentaciones de libros y encuentros con autores, que permiten conocer de cerca cómo nace una obra o qué hay detrás de una historia.

Bibliotecas y actividades para todos los públicos

Las bibliotecas municipales vuelven a ser uno de los grandes pilares de esta jornada. No sólo como espacios de lectura, sino que mañana y el resto de la semana organizan talleres de escritura, clubes de lectura especiales, concursos, entrega de premios y actividades más originales como intercambios de libros o propuestas creativas relacionadas con la lectura. Muchas de ellas no requieren inscripción previa, aunque conviene consultar horarios en cada centro. Además, hay visitas guiadas, charlas y encuentros que permiten descubrir otra cara de la literatura, más cercana y menos formal, pensada para que cualquiera pueda participar sin necesidad de ser un lector habitual.

Planes con niños para celebrar el Día del Libro en familia

El 23 de abril en Madrid cuenta con una programación muy pensada para familias, con actividades repartidas por bibliotecas y espacios al aire libre que combinan lectura, juego y participación. Estos son algunos de los planes más destacados:

Lectura pública de El Quijote (actividad intergeneracional). Lectura compartida de la obra de Cervantes en un ambiente abierto, donde las familias pueden participar o asistir como público.

Lugar : Paseo de la Chopera, 6 (Feria del Libro de Arganzuela)

Horario : de 10:30 a 12:00

Lectura compartida de la obra de Cervantes en un ambiente abierto, donde las familias pueden participar o asistir como público. : Paseo de la Chopera, 6 (Feria del Libro de Arganzuela) : de 10:30 a 12:00 Actividad de fomento de la lectura con familias. Cuentacuentos acompañado de un taller de manualidades para crear marcapáginas, pensado para niños y adultos.

Lugar : exterior de la Biblioteca Pública Municipal de Vallecas

Horario : consultar en la biblioteca

Cuentacuentos acompañado de un taller de manualidades para crear marcapáginas, pensado para niños y adultos. : exterior de la Biblioteca Pública Municipal de Vallecas : consultar en la biblioteca Selección de libros infantiles y espacio de lectura familiar. Zona habilitada con recomendaciones de lectura para niños y espacio tranquilo para leer en familia.

Lugar : Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala

Horario : durante toda la jornada

Zona habilitada con recomendaciones de lectura para niños y espacio tranquilo para leer en familia. : Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala : durante toda la jornada Lectura conjunta de El Quijote (formato adaptado). Encuentro lector pensado para acercar el clásico a todos los públicos, incluidos los más pequeños.

Lugar : Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala

Horario : consultar en la biblioteca

Encuentro lector pensado para acercar el clásico a todos los públicos, incluidos los más pequeños. : Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala : consultar en la biblioteca Taller de costura y crochet en torno al libro.. Actividad creativa para elaborar marcapáginas y accesorios relacionados con la lectura.

Lugar : Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas

Horario : consultar en la biblioteca

Actividad creativa para elaborar marcapáginas y accesorios relacionados con la lectura. : Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas : consultar en la biblioteca Taller de memoria «Dime con quién andas». Juego literario en el que los participantes deben adivinar personajes de la literatura universal.

Lugar : Biblioteca Pública Municipal de Aluche

Horario : consultar en la biblioteca

Juego literario en el que los participantes deben adivinar personajes de la literatura universal. : Biblioteca Pública Municipal de Aluche : consultar en la biblioteca Bookcrossing del Día del Libro. Intercambio de libros abierto a todas las edades para fomentar la lectura compartida.

Lugar : Biblioteca Pública Municipal José Saramago

Horario : durante todo el día

Intercambio de libros abierto a todas las edades para fomentar la lectura compartida. : Biblioteca Pública Municipal José Saramago : durante todo el día Meet & Read. Lectura compartida al aire libre. Espacio con césped, hamacas y música donde las familias pueden leer juntas en un ambiente relajado.

Lugar: Plaza Matadero

Horario: de 19:00 a 22:00 (con inscripción previa)

Como podemos ver, lo interesante del Día del Libro en Madrid es que no hay una única forma de celebrarlo. Puedes ir a una feria, asistir a una charla, sentarte a escuchar un cuento o simplemente pasear y dejarte llevar. La ciudad se llena de libros, así como de gente con ganas de hacer algo distinto.