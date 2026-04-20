LIBROMAD nace para desbordar los límites de la lectura en Madrid

Madrid ha decidido romper el corsé de una sola noche para entregarle al libro todo el protagonismo que merece. Del 23 al 26 de abril, el calendario cultural de la región sufrirá una metamorfosis total con el estreno de LIBROMAD, la Semana del Libro de Madrid. Esta iniciativa no es solo un cambio de nombre respecto a la anterior Noche de los Libros; representa una evolución ambiciosa que busca infiltrar la literatura en cada grieta de la vida cotidiana, desde las grandes avenidas de la capital hasta los rincones más tranquilos de la sierra.

Bajo el sugerente lema «Los confines de los libros», esta primera edición propone un viaje hacia lo desconocido. La idea central es explorar cómo la lectura es capaz de saltar de la página impresa para manchar otras disciplinas y territorios. Las bibliotecas y librerías de la región dejarán de ser meros depósitos de volúmenes para convertirse en centros de experimentación donde la palabra escrita se mezcla con el lenguaje audiovisual, la música y el pensamiento crítico.

Una marea literaria que alcanza a cien municipios

Lo que hace que LIBROMAD destaque en el panorama nacional es su capacidad de capilaridad. No se trata de un evento centralista. La literatura se desplegará por toda la Comunidad de Madrid, movilizando a más de 300 autores y artistas que participarán en una agenda frenética. Localidades como Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Colmenar Viejo y Aranjuez serán paradas obligatorias de un circuito que incluye a 130 librerías y 120 bibliotecas.

Este despliegue masivo pretende derribar las fronteras generacionales. La programación ha sido diseñada para que un lector adolescente y un veterano de la biblioteca encuentren un punto de unión. Leer, según explican desde la organización, es un movimiento colectivo, un acto de resistencia que nos permite avanzar hacia el borde de lo que creemos saber para regresar de la lectura completamente transformados.

Domingo de fiesta mayor en la Plaza de España

El gran cierre de esta semana literaria tendrá lugar el domingo 26 de abril, concentrando toda su energía en la emblemática Plaza de España. Desde las 10:00 horas, el asfalto madrileño se llenará de historias en un evento que arranca de forma cercana y compartida: una lectura colectiva acompañada de una chocolatada. Será el preludio perfecto para la charla «Leer para reencantar el mundo», un espacio de reflexión sobre el poder terapéutico y transformador de los textos en un mundo hiperconectado.

La música y la escena también reclamarán su lugar en esta jornada final. A las 12:00 horas, la Billy Boom Band subirá los decibelios con su propuesta de pop-rock para niños, demostrando que la cultura infantil no tiene por qué ser aburrida para los adultos. Una hora después, el misterio llegará de la mano de la performance «¿Quién es Celeste Baker?», una pieza que juega con los límites de la realidad y la ficción literaria. Como broche de oro, el grupo Alberto & García ofrecerá un concierto a las 14:00 horas, donde sus raíces latinoamericanas y sus letras cuidadas cerrarán el festival por todo lo alto.

Fomento de la lectura desde la base

El futuro de la literatura depende de las manos que hoy sostienen sus primeros cuentos. Por ello, LIBROMAD ha reservado un espacio fundamental para la infancia. Durante la mañana del domingo, la compañía Factoría Teatro dirigirá una serie de talleres creativos diseñados para que los niños experimenten con el libro como un objeto de juego y descubrimiento.

A este esfuerzo se suma el Gremio de Librerías de Madrid, que organizará una Miniferia del Libro en la misma plaza. Este mercado efímero permitirá a los asistentes llevarse un trozo del festival a casa, apoyando al comercio de proximidad que mantiene viva la llama de la lectura durante todo el año. Con esta estructura, Madrid no solo celebra un festival, sino que consolida un ecosistema cultural donde el libro es el motor de una sociedad más libre y conectada.

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