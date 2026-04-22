Los libros son cultura, pero también son aprendizaje y como no, diversión y todo ello se lo podemos transmitir a los niños cualquier día del año, pero podemos aprovechar una jornada como la de mañana cuando se celebra el Día del Libro, ya que verán que hay algo en el ambiente que es especial, con gente comprando libros, bibliotecas que hacen actividades o la famosa celebración también de Sant Jordi. Puede ser el mejor momento para inculcarles el amor a los libros, añadiendo además las mejores frases del Día del Libro para fomentar la lectura entre los niños

Porque no todos los niños conectan con los libros desde el primer momento. Algunos necesitan tiempo, otros encontrar la historia adecuada, y muchos simplemente descubrir que leer no es una obligación. Y en ese proceso, las palabras también ayudan. No sólo las que de hecho encontramos en los libros, sino esas frases que resumen lo que la lectura puede llegar a ser. A veces una frase sencilla, escuchada en el momento justo, despierta más curiosidad que cualquier recomendación. No hace falta que sea perfecta ni demasiado elaborada. Basta con que diga algo que el niño entienda y, sobre todo, que le invite a imaginar y que a nosotros, nos permitan fomentar la lectura aunque sean pequeños. Frases bonitas como estas que te ofrecemos, perfectas además para el Día del Libro.

Las mejores frases del Día del Libro para fomentar la lectura entre los niños

A continuación veremos algunas de las mejores frases del Día del Libro para fomentar la lectura entre los niños y pronunciadas precisamente por escritores y autores, pero antes, frases propias que podemos adjudicarnos y que les ayudarán a entender la magia que puede tener un libro:

«Un libro es como una puerta: cuando la abres, nunca sabes qué hay al otro lado.»

«Leer es viajar sin hacer la maleta.»

«Dentro de cada cuento hay un mundo esperando a que alguien lo descubra.»

«Un niño que lee tiene siempre algo que hacer, incluso cuando no tiene nada.»

“Los libros guardan secretos que solo se descubren si los abres.”

«Cada historia que lees se queda un poquito contigo.»

«Leer no es estudiar, es imaginar.»

«Un libro puede empezar en una página, pero sigue en tu cabeza mucho después.»

«Las mejores aventuras no siempre ocurren fuera, a veces están en un libro.»

«Leer también es jugar, solo que con la imaginación.»

No son frases complejas, y ahí está precisamente su fuerza. Funcionan porque conectan rápido y porque no suenan a discurso.

Frases famosas sobre la lectura que siguen funcionando

Ahora sí, vemos citas de autores que llevan años repitiéndose y que, por algo, siguen teniendo sentido. Algunas se pueden usar tal cual, otras conviene explicarlas un poco para que los niños las entiendan mejor.

«El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.» (Miguel de Cervantes)

«Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca.» (Jorge Luis Borges)

«Aprender a leer es encender un fuego.» (Victor Hugo)

«Los libros son el avión, el tren y el camino. Son el destino y el viaje.» (Anna Quindlen)

«Leer nos da un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos.» (Mason Cooley)

Este tipo de frases tienen otro tono, quizá más reflexivo, pero siguen siendo útiles si se adaptan al contexto o se explican de forma sencilla.

Frases cortas para usar en el día a día

Más allá del Día del Libro, muchas de estas frases funcionan mejor cuando se usan sin darle demasiada importancia, casi como quien no quiere la cosa. En casa, en clase o incluso antes de dormir.

«Hoy toca leer un poco y soñar un poco más.»

«Un cuento antes de dormir siempre sabe mejor.»

«¿Y si hoy descubrimos una historia nueva?»

“Leer cinco minutos puede cambiar tu día.”

«Un libro pequeño también puede tener una gran historia.»

«Cada página es un paso más en la aventura.»

Son frases sencillas, pero ayudan a crear rutina sin imponerla. Y eso, con niños, es clave.

Puede parecer que una frase no cambia nada, pero no es del todo así. Los niños se quedan con cosas que a los adultos se nos pasan. Una idea, una frase repetida varias veces o una forma concreta de hablar de los libros puede influir más de lo que parece. No se trata de convencerles de que leer es importante. Eso ya lo escuchan muchas veces, sino que se trata más bien de hacerles ver que puede ser algo divertido, algo suyo, algo que no tiene que ver con obligaciones.

Y con estas frases lo podemos conseguir, pero no como lecciones, sino como pequeñas semillas. Algunas no harán efecto, pero otras sí y con una, seguro que será más que suficiente, de modo que no dudes en utilizar estas frases con los niños y aprovechar el día del Libro para que se acerquen a estos y acaben por desarrollar amor hacia ellos.