Moeve se ha convertido en el primer proveedor externo de SAF, el combustible de aviación sostenible en unirse a Avelia, la plataforma líder de reserva y solicitud basada en tecnología blockchain.

El acuerdo supone un importante paso adelante en la evolución de esta plataforma lanzada en 2022 por Shell Aviation y respalda el objetivo de promover el SAF como solución viable comercialmente para descarbonizar la aviación. La adhesión de Moeve como proveedor externo de SAF en Avelia promueve la evolución de la plataforma hacia una solución industrial multiproveedor.

El modelo book and claim (reserva y solicitud) de Avelia permite que los registros no tengan que estar conectados directamente con el movimiento físico del producto a lo largo de la cadena de suministro, según la norma ISO 22095:2020.

Reducción de emisiones

Utilizando este modelo, la plataforma busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de la aviación y permitir una mayor participación en los esfuerzos de descarbonización del sector. A través de esta plataforma, toda la cadena de valor del sector aéreo puede acceder a los beneficios del SAF en materia de gases de efecto invernadero.

Este acuerdo respalda la estrategia Positive Motion de Moeve al promover un mayor uso del SAF a medida que evoluciona el mercado, contribuyendo a que se convierta en una solución más viable comercialmente para avanzar en la transición energética.

La energética española destaca que es un proveedor líder de combustible sostenible en España y fabrica SAF en el Parque Energético de La Rábida, en Huelva, a partir de aceites de cocina usados para promover la economía circular.

800.000 toneladas anuales para 2030

La compañía está construyendo una planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva como parte de una joint venture, que tendrá una capacidad para producir de forma flexible hasta 500.000 toneladas anuales de SAF y diésel renovable (HVO).

El objetivo ambicioso de Moeve es lograr una capacidad de producción anual de combustible sostenible de aviación de 800.000 toneladas para 2030. Esta cifra posicionaría a la energética española como uno de los principales productores europeos de combustibles sostenibles para aviación.

Avelia fue lanzada en 2022 por Shell Aviation en colaboración con Amex Global Business Travel y Accenture, con el apoyo de la Energy Web Foundation.

La plataforma ofrece una solución transparente, segura, fiable y verificada externamente que ayuda a las empresas a acceder a los beneficios de gases de efecto invernadero del SAF incluso cuando este no está físicamente disponible en la ubicación más cercana. Hasta el primer semestre de 2025, Avelia ha ayudado a inyectar 120.000 toneladas de SAF en la red de combustible existente.

Red global

Los puntos de inyección están distribuidos en 17 aeropuertos de todo el mundo, incluyendo Hong Kong, Singapur Changi, Los Ángeles, Dubái, Londres-Heathrow, París Orly, Estocolmo-Arlanda, Vancouver, Amsterdam-Schiphol y Tokio.

Esta red global ha contribuido a reducir más de 370.000 toneladas de CO₂ equivalente, según cálculos basados en las intensidades representativas de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida del SAF puro frente al combustible de aviación convencional. Hasta la fecha, 57 empresas y compañías aéreas han realizado transacciones a través de la plataforma.

Plataforma multiproveedor

En julio de 2025, Avelia anunció su evolución hacia una plataforma multiproveedor para ayudar a los usuarios a acceder a los beneficios de gases de efecto invernadero de múltiples proveedores de SAF, incluido Shell.

La integración de Moeve en la plataforma significa que aerolíneas, empresas, operadores logísticos marítimos y transportistas tendrán ahora más opciones de proveedores de combustible sostenible. Entre las compañías que han firmado con Avelia se encuentran Alaska Airlines, Bank of America, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Emirates, Google LLC, JetBlue Airways y Rolls-Royce, entre otras.

Acelerar la adopción del SAF

Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, ha señalado que «en un escenario dinámico de registro y solicitud, Avelia destaca como una iniciativa que ha demostrado un verdadero aumento y fiabilidad a la hora de acelerar la adopción del SAF».

Barrasa destacó que están orgullosos de unirse a Avelia como primer proveedor externo de Moeve SAF de terceros y ven este acuerdo como un paso clave en su objetivo de liderar la descarbonización de la aviación en Europa.

Sistema más inclusivo y transparente,

Raman Ojha, presidente de Shell Aviation, ha destacado que la evolución de Avelia hacia una plataforma multiproveedor es un paso importante para ampliar el acceso a los combustibles sostenibles de aviación.

Ojha subrayó que el papel de Moeve como primer proveedor externo de Avelia marca un hito clave en la misión de ayudar a reducir las emisiones en la aviación. «Al construir un sistema más inclusivo y transparente, estamos promoviendo una participación más amplia en la descarbonización de la aviación y acelerando juntos el progreso», añadió el directivo.