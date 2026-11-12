República Checa – España, en directo: dónde ver en vivo gratis, alineaciones y última hora del partido de selecciones de la Liga de Naciones online hoy

La selección española busca ampliar su invicto ante la República Checa de un viejo conocido del fútbol nacional. El combinado checo recibe en Praga a la vigente campeona del mundo, inmersa en una racha de 43 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota. El siguiente obstáculo hacia los 44 encuentros es la selección checa, dirigida por el ex seleccionador sub-21 Santi Denia. Con la clasificación a cuartos de final de la Liga de las Naciones garantizada, España se mide a la República Checa en un partido de la quinta jornada de la fase de grupos que te contamos, en directo, en OKDIARIO.

El Epet Arena de Praga recibe a dos conjuntos con dinámicas opuestas. Los locales llegan al penúltimo compromiso de la fase de grupos sin puntos en su casillero y con un balance de dos goles anotados y 10 concedidos tras cuatro jornadas. Unos números con los que los pupilos de Santi Denia aún cuentan con opciones de evitar el descenso directo a la Liga B. Por parte de España, el equipo dirigido por Luis de la Fuente podría asegurar la primera plaza del grupo con un triunfo en tierras checas si Inglaterra no logra imponerse a Croacia.

República Checa-España, Liga de Naciones en directo

Pese a que los números hacen prever una victoria cómoda de la selección española, el partido de ida ya puso sobre aviso a la campeona del mundo del riesgo que supone subestimar al combinado checo. España sufrió con una ventaja de 2-1 hasta la expulsión de Krejci y el gol de la sentencia de Mikel Merino. Poco más de un mes después de este enfrentamiento, España y la República Checa vuelven a verse las caras en la quinta jornada de la Liga de las Naciones. Desde una hora antes del inicio del encuentro, OKDIARIO te trae todas las novedades alrededor del choque.