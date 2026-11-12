República Checa – España, en directo: dónde ver en vivo gratis, alineaciones y última hora del partido de selecciones de la Liga de Naciones online hoy
Sigue en directo toda la información en directo del partido de la Liga de las Naciones entre España y la República Checa
La campeona del mundo vuelve a poner en juego su racha de partidos invicta
La previa del partido, desde Praga
La selección española busca ampliar su invicto ante la República Checa de un viejo conocido del fútbol nacional. El combinado checo recibe en Praga a la vigente campeona del mundo, inmersa en una racha de 43 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota. El siguiente obstáculo hacia los 44 encuentros es la selección checa, dirigida por el ex seleccionador sub-21 Santi Denia. Con la clasificación a cuartos de final de la Liga de las Naciones garantizada, España se mide a la República Checa en un partido de la quinta jornada de la fase de grupos que te contamos, en directo, en OKDIARIO.
El Epet Arena de Praga recibe a dos conjuntos con dinámicas opuestas. Los locales llegan al penúltimo compromiso de la fase de grupos sin puntos en su casillero y con un balance de dos goles anotados y 10 concedidos tras cuatro jornadas. Unos números con los que los pupilos de Santi Denia aún cuentan con opciones de evitar el descenso directo a la Liga B. Por parte de España, el equipo dirigido por Luis de la Fuente podría asegurar la primera plaza del grupo con un triunfo en tierras checas si Inglaterra no logra imponerse a Croacia.
República Checa-España, Liga de Naciones en directo
Pese a que los números hacen prever una victoria cómoda de la selección española, el partido de ida ya puso sobre aviso a la campeona del mundo del riesgo que supone subestimar al combinado checo. España sufrió con una ventaja de 2-1 hasta la expulsión de Krejci y el gol de la sentencia de Mikel Merino. Poco más de un mes después de este enfrentamiento, España y la República Checa vuelven a verse las caras en la quinta jornada de la Liga de las Naciones. Desde una hora antes del inicio del encuentro, OKDIARIO te trae todas las novedades alrededor del choque.
Min. 5
España ante la presión checa
Tratan los locales de incomodar la salida de balón española yendo arriba a la presión, pero España mantiene la posesión.
Min. 1
¡Comienza el partido en Praga!
Finalizados los prolegómenos del encuentro, da comienzo el República Checa-España de la quinta jornada de la Liga de las Naciones.
¡Salen ambos equipos al césped!
Ya pisan ambas selecciones el verde del Epet Arena, engalanado para recibir a la campeona del mundo y a una selección checa que se juega el descenso a la Liga B.
Con un ojo en Wembley
La selección española puede asegurar el primer puesto del grupo si Inglaterra no logra superar a Croacia y ‘La Roja’ suma tres puntos, en caso de empate en Wembley, o uno; si la selección croata se lleva la victoria.
República Checa sorprendió en Oviedo
Pese a que los números y las plantillas de ambos equipos invitan a pensar que será un duelo cómodo para España, el último precedente pone sobre aviso a la Selección. En el partido de la tercera jornada, disputado en octubre, la campeona del mundo sufrió ante la República Checa. El combinado dirigido por Santi Denia recortó el 2-0 inicial y rondó el empate hasta que la expulsión de Krejci y el 3-1 de Merino sentenciaron el choque.
Las bajas de España en Praga
El combinado español llega con varias bajas en su columna vertebral. Tanto Rodri Hernández como Dani Olmo no han podido estar entre los 27 de Luis de la Fuente. Tampoco un Eric García que también se ausentó en el último parón. De cara al duelo ante la República Checa el seleccionador no podrá contar con Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, aunque espera recuperarlos de cara a la visita de Inglaterra al Metropolitano.
Dónde ver el República Checa – España de la Liga de Naciones
El duelo entre República Checa y España en Praga, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League, podrá seguirse por televisión a través de La 1 y mediante la plataforma RTVE Play de forma online. En OKDIARIO también te ofrecemos una cobertura completa del partido de la selección española.
Los dorsales de España ante la República Checa
Luis de la Fuente no podrá contar con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, ausencias a las que se suman las de los descartados Álvaro Valles, Aymeric Laporte y Nico Williams. En cuanto a los dorsales para el duelo ante la República Checa, destaca el ’10’ que lucirá Víctor Muñoz por la baja de Dani Olmo. Descubre qué número portará en su camiseta cada uno de los 23 elegidos por Luis de la Fuente, aquí.
Alineaciones del República Checa – España
España ya tiene once para su visita al Epet Arena de Praga. Luis de la Fuente apuesta por la siguiente alineación, con un frente de ataque inédito: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yeremy, Fermín, Baena y Ferran.
Por parte de la República Checa, este es el once de Santi Denia: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv, Kral; Ambros, Hlozek, Provod y Naderi.
El doble objetivo de la campeona del mundo
La selección española mantiene una racha activa de 43 partidos oficiales consecutivos sin perder. Un camino en el que no se incluye la derrota ante Colombia en un amistoso disputado en Wembley en 2024 ni la final de la pasada Liga de las Naciones, en la que España cayó en los penaltis ante Portugal. Después de remontar para mantener la racha ante Croacia e Inglaterra, los de Luis de la Fuente esperan evitar sustos ante la República Checa.
¡Bienvenidos al República Checa – España!
¡Muy buenas noches a todos nuestros lectores! Bienvenidos a la narración en directo del partido entre España y República Checa, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Un encuentro en el que la vigente campeona del mundo tratará de mantener su pleno de victorias en el Grupo 3 de la Liga A ante un combinado checo sin puntos en su casillero.
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Balón largo al que no llega Ferran
Buscaba la Selección en largo a su hoy ‘9’ titular, un Ferran Torres que no llegó por centímetros a plantarse ante la meta checa.