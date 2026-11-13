El homenaje que Portugal hará a Cristiano Ronaldo: todos los jugadores saldrán con el número 7

Portugal realizará un homenaje a Cristiano Ronaldo en el partido contra Dinamarca del próximo sábado. Todos los jugadores portugueses saltarán al campo con el dorsal número siete, realizando así un reconocimiento a la exitosa carrera del mejor futbolista luso de la historia.

Esta decisión tuvo lugar en una reunión celebrada entre el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el entrenador de la selección Igor Jesús y sus tres capitanes: Bernardo Silva, Ruben Dias y Bruno Fernandes. Allí decidieron que el homenaje que merecía el excapitán se celebrara en el partido frente a Dinamarca el próximo sábado, en la localidad portuguesa de Braga.

Cristiano Ronaldo anunció su retirada el pasado cinco de noviembre, poco más de un mes después de que abandonara la concentración con Portugal tras el incidente con el técnico del combinado nacional. Cristiano anunció que se marchaba de la concentración porque se sentía engañado: «Decidí renunciar a las prácticas sin esperar más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad».

Tras esto, parecía que las relaciones podían solucionarse, pero Cristiano decidió anunciar su retirada de la selección nacional: «Portugal estará siempre en mí. A los portugueses. Ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional.»

Portugal cuenta con la autorización de la UEFA para realizar el homenaje a través de los dorsales. Además, cuando el marcador indique el minuto siete, toda la afición aplaudirá en honor a Cristiano. También, la FPF tendrá un detalle con el máximo goleador de su historia, manteniendo vacía la habitación que Cristiano ocupaba habitualmente en Casa dos Atletas de la Cidade do Futebol.