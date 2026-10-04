Debutar con España vale dinero

Los debuts de Iván Fresneda y Roberto Fernández con la selección española tuvieron consecuencias inmediatas más allá de lo deportivo. Los dos futbolistas se convirtieron en los internacionales número 53 y 54 que estrena Luis de la Fuente desde su llegada al banquillo de España y ambos lo hicieron directamente como titulares ante República Checa en el Carlos Tartiere. Una noche especial que, además, activó importantes cláusulas en sus respectivos contratos.

Fresneda fue una de las principales novedades de las ocho modificaciones introducidas por De la Fuente. La lesión de Pedro Porro abrió la puerta de la selección al lateral del Sporting de Portugal, que no sólo debutó, sino que completó los 90 minutos.

El defensa respondió con naturalidad. Fresneda participó constantemente en la circulación de España, apenas sufrió defensivamente y terminó el encuentro con 88 pases acertados de 96 intentados, un 91% de efectividad, además de cuatro despejes.

Fresneda deja 250.000 euros en Valladolid

Su estreno tuvo además una consecuencia económica inmediata. La participación oficial de Fresneda con la selección Absoluta activó una cláusula incluida en su operación que obliga al Sporting de Portugal a pagar 250.000 euros adicionales al Valladolid por derechos de formación.

Por tanto, su primera noche con España también dejó premio en Pucela. Un efecto colateral de un debut que confirmó el crecimiento de un lateral que aprovechó la oportunidad que le brindó De la Fuente.

Roberto pasa a costar 30 millones

Diferente fue el estreno de Roberto Fernández. El delantero del Espanyol, premiado por su gran comienzo de temporada y sus seis goles en Liga, fue la referencia ofensiva de España y disputó el encuentro completo.

Roberto apenas tuvo ocasiones para buscar el gol y terminó su encuentro con un remate, pero realizó un importante trabajo sin balón. Presionó constantemente la salida de República Checa, peleó con los centrales y trató de generar espacios para las llegadas desde segunda línea de los centrocampistas españoles.

Y su debut también tuvo consecuencias contractuales. Los primeros minutos de Roberto con la selección absoluta provocaron que su cláusula de rescisión con el Espanyol aumentase automáticamente de 25 a 30 millones de euros.

Fresneda y Roberto salieron así del Carlos Tartiere como nuevos internacionales absolutos y con efectos inmediatos en sus clubes. Uno dejó 250.000 euros en Valladolid y el otro pasó a estar blindado por 30 millones. Dos debuts con premio en otra noche en la que De la Fuente volvió a demostrar que no tiene miedo a abrir las puertas de la Selección.