La denuncia ante la Fiscalía que dio origen al ‘caso hidrocarburos’: 19 millones de fraude a Hacienda

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió en diciembre de 2020 una denuncia que destapó la semilla del caso hidrocarburos, donde están implicados empresarios vinculados al caso Koldo. Se trata de una presunta trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos anterior a Villafuel que podría superar los 19 millones de euros escondidos al Fisco a través de Gaslow. La investigación interna remitida al Ministerio Público se centra en posibles operaciones irregulares realizadas entre 2018 y 2019, involucrando a diversas empresas españolas y portuguesas del sector energético.

La denuncia, que desvela OKDIARIO, fue presentada por el administrador de Gaslow Abastecimientos SL, tras descubrir irregularidades en la gestión anterior de la empresa. Según el documento presentado ante la Fiscalía, se detectaron ventas simultáneas con IVA cero y con IVA incluido a los mismos clientes, una práctica que los investigadores consideran «imposible» desde el punto de vista legal y fiscal.

La investigación comenzó cuando la nueva administración de Gaslow Abastecimientos, que asumió el control en julio de 2020, encargó una auditoría a una firma experta para evaluar la situación financiera de la empresa. Los auditores detectaron «claros indicios de operaciones irregulares» que sugerían la existencia de una trama de IVA en las operaciones realizadas durante el período de 2018 al primer semestre de 2019.

Entre las empresas involucradas en la investigación se encuentran las portuguesas Oliveira y PNTY, así como varias empresas españolas del sector, incluyendo Cudón, Global Oil Petrolium, y otras estaciones de servicio distribuidas por diferentes comunidades autónomas.

La gravedad de los hechos queda reflejada en el informe del auditor, que concluye: «Fuera de nuestro alcance y a raíz de las auditorías pendientes hemos detectado claros indicios de operaciones irregulares que hacen pensar incluso en una trama de IVA». El documento señala que el importe de las ventas irregulares con IVA cero detectadas supera los 19 millones de euros, lo que habría supuesto una defraudación a la Hacienda Pública de más de cuatro millones de euros no abonados.

La complejidad de la presunta trama se evidencia en el mecanismo utilizado: las operaciones se realizaban simultáneamente con y sin IVA a los mismos clientes, una práctica que los investigadores consideran imposible, ya que «o se dispone de un depósito fiscal o no, pero ambas realidades no pueden coexistir». Esta doble contabilidad habría permitido evadir el pago del IVA correspondiente, generando un significativo perjuicio económico al erario público.

Las actuaciones de control implementadas por la nueva administración incluyeron, además de la auditoría inicial, la contratación de un programa de prevención de delitos y cumplimiento normativo a través de otra firma especializada de abogados y consultores. Estas medidas se tomaron ante la imposibilidad de realizar una auditoría forense completa durante la adquisición de la empresa, debido a la premura en el cierre de la operación y la situación de pandemia sanitaria.

La Agencia Tributaria ya había iniciado investigaciones previas, como lo demuestran los requerimientos enviados a Gaslow Abastecimientos en relación con las operaciones realizadas con las empresas portuguesas durante los ejercicios 2018 y 2019. Sin embargo, según la denuncia, el anterior administrador no proporcionó la documentación soporte de la contabilidad de estos años, a pesar de los repetidos requerimientos.

El caso ha generado preocupación en el sector de hidrocarburos, especialmente por la participación de empresas de diferentes países y la complejidad de las operaciones transfronterizas. La investigación, ya avanzaban entonces, podría ampliarse a medida que se analicen más operaciones y se identifiquen nuevos participantes en la presunta trama.

La nueva administración de Gaslow Abastecimientos ha expresado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su total disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, facilitando toda la información disponible.

Citaciones en febrero

En este caso de presuntos tipos penales de delito fiscal, falsedad documental y eventual blanqueo de capitales, hay varios imputados que tendrán que declarar a principios de febrero. De confirmarse las pesquisas podría acarrear importantes consecuencias penales para los responsables. En paralelo, podría darse un proceso de pactar una pena con el Ministerio Público. Además, se prevén novedades de importancia en el caso principal que salpica a Villafuel, la empresa operadora de hidrocarburos que logró licencia con intermediación de Koldo García que consiguió una reunión de Claudio Rivas en el Ministerio de Industria, en tiempos de Reyes Maroto. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la hoy vicepresidenta europea Teresa Ribera le otorgó el visto bueno para operar, lo que le permitió el presunto fraude fiscal millonario.