Las puertas del restaurante de First Dates siguen abiertas, también en verano. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por los espectadores de Mediaset España. Y es que, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor en este formato. Por ello, y teniendo en cuenta que el equipo lleva casi una década realizando citas, Adrián quiso vivir la experiencia de primera mano. El joven se presentó como un desempleado de Algeciras que, a pesar de considerarse «un poco golfo», está buscando a la mujer de su vida. Por ello, y teniendo en cuenta sus gustos, la organización le presentó a María, su cita.

La joven es una camarera de Estepona que también llegó al local con muchas ganas de enamorarse. Pero, para su mala fortuna, no sintió el flechazo que andaba buscando al conocer a Adrián. «No me gusta que sea tan chiquitito. Es muy flaco y bajito», confesó ella en uno de los totales. Asimismo, tampoco le hizo gracia que él no tuviera trabajo. «Tiene que buscar trabajo porque yo no voy a mantener a nadie», señaló. Pero, a pesar de estos inconvenientes, la soltera aceptó seguir conociendo al participante. Por lo tanto, pasaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

María intentó conectar de alguna manera con Adrián, pero no hubo manera. El participante le contó que fumaba, bebía alcohol y que no tendría problema en tener una relación abierta. Una serie de aspectos que no le hicieron nada de gracia a la soltera. «No podría acompañarlo a tomar unas cervezas porque a mí no me gusta el alcohol. Me gustan los chicos que se cuidan y que hacen deporte», explicó.

María buscaba un hombre con el que compartir un estilo de vida y que tuviese las mismas aficiones que ella. Por ello, mientras más conocía a Adrián, más se daba cuenta de que no eran muy compatibles. Pero, la cita no concluyó ahí. Los participantes se trasladaron hasta el reservado de First Dates y fue ahí, en la intimidad, que el soltero se aventuró a preguntarle a María si se había realizado alguna cirugía.

María a Adrián, su cita de ‘First Dates’, respecto a sus pechos: «Son mías porque las he pagado yo»

Una pregunta muy indiscreta que incomodó a la soltera. De hecho, no dudó en obviar su cuestión y preguntarle de vuelta. «¿Por qué lo dices? ¿Por qué todas estamos operadas hoy en día?», le preguntó molesta. Adrián, al darse cuenta del tono que había utilizado la camarera, intentó salir de apuro con humor.

«Te he visto apretadita y guay, por eso te he preguntado», le dijo entre risas. Unas palabras con las que hizo referencia a sus pechos. Ante ello, María, lejos de quedarse callada, fue directa con él. «Son mías porque las he pagado yo», sentenció. Al final de la velada, y como se veía venir, la soltera se negó a seguir conociendo a Adrián fuera del programa. Un «no» rotundo en la decisión final de First Dates que el soltero no tuvo más remedio que aceptar.