Lorenzo Caprile, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los diseñadores más queridos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, tiene a sus espaldas una amplia y dilatada trayectoria. Tanto es así que el miembro del jurado de Maestros de la costura ha vestido a un gran número de celebridades, incluidas figuras de la Realeza. De hecho, fue suyo el vestido que la Infanta Cristina lució el día de su boda. No es la única vez que ha diseñado algo para la hermana del Rey Felipe VI, sino también para la mismísima Reina Letizia. El diseñador ha acudido a Y ahora Sonsoles, programa presentado de lunes a viernes por Sonsoles Ónega en Antena 3, para hacer balance de su brillante trayectoria. Entre otras tantas cuestiones, el diseñador reconoció que, a pesar de todo, no tiene ningún vestido favorito.

«Mi vestido favorito es el que espero que me encarguen mañana», reconoció Lorenzo Caprile a Sonsoles Ónega en el programa Y ahora Sonsoles. Aun así, tirando de esa autocrítica que tanto le caracteriza, también reconoció que no todos sus diseños han sido perfectos ni mucho menos: «En algunos Goya nos han dado bastante cera. Hay uno en la exposición que para mi gusto es espectacular, pero no fotografiaba bien. Quizás el color no fue el adecuado, y nos dieron, pero bien», recordó. Es más ha desvelado que, en la reciente exposición sobre su carrera, encuentra algún que otro detalle que, actualmente, cambiaría: «Veo todos los trajes y los volvería a hacer. Tienen defectos, los volvería a hacer enteros de principio a fin», reconoció, haciendo hincapié en su constante búsqueda de la perfección. Además, Caprile quiso incidir en lo importante que era la fotografía a la hora de realizar un diseño.

Un concepto que aprendió tanto de Pilar Miró como de Jaime de Marichalar: «Ellos me enseñaron que lo que queda para siempre es la fotografía. Siempre pienso mucho en cómo se verá en las imágenes, porque es lo que perdura». Por si fuera poco, Lorenzo Caprile aprovechó esta entrevista con Sonsoles Ónega para lanzar un consejo a los jóvenes que quieren dedicarse a la moda.

«Disfrutad, aprended y meteros en todos los líos posibles. Coged toda la experiencia que podáis porque esto se pasa muy rápido», aseguró. El instante más emotivo de esta charla con la presentadora de Y ahora Sonsoles llegó cuando el diseñador recordó a uno de sus grandes pilares. Se trata de su hermana Paola, que falleció el pasado mes de abril.

«La echo mucho de menos. Éramos muy parecidos. Ahora, con la exposición, digo: ‘Voy a llamar a Mimi’, pero ya no la puedo llamar», confesó, entre lágrimas, Lorenzo Caprile. Sin duda, se trata de una nueva y dura pérdida que ha marcado un antes y un después en su vida: «El fallecimiento de mi hermano fue un proceso y tuvimos tiempo para asimilarlo, pero lo de ella fue de repente». Por lo tanto es un hecho que el diseñador, desde hace unos meses, está atravesando uno de los instantes más complicados a nivel personal.